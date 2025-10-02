WTC Scenarios: अगर वेस्टइंडीज से सीरीज हारा भारत तो क्या होगा? ऐसे हो जाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सारे समीकरण

India WTC Points Table: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले टीम इंडिया के फैंस की धड़कनें बढ़ी हुई हैं. घरेलू मैदान पर टेस्ट मैचों से पहले इस तरह की परिस्थिति लंबे समय बाद आई है. पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में मिली हार ने शॉक दे दिया था और भारत पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं खेल पाया था. ऐसे में इस बार टीम इंडिया कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी. वेस्टइंडीज के खिलाफ शुभमन गिल की सेना का पलड़ा भारी है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें कभी भी कुछ हो सकता है.

अब शुरू होगी पॉइंट्स टेबल की लड़ाई

अहमदाबाद में सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार (2 अक्टूबर) को शुरू होगा और इसी के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की नई लड़ाई शुरू होगी. इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर छूटने से भारत को खास फायदा नहीं हुआ. वह पॉइंट्स टेबल में अभी तीसरे स्थान पर है. वह ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से पीछे है. इस सीरीज को 2-0 से जीतकर पॉइंट्स में भारी बढ़ोतरी करने पर होगी.

भारत जीता तो क्या होगा?

अगर शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम दोनों मैच जीत जाती है, तो उसे 24 अंक मिलेंगे. इससे उसका अंक प्रतिशतक (PCT) 46.67 से बढ़कर 61.90 हो जाएगा. हालांकि, टीम इंडिया के स्थान में कोई बदलाव नहीं होगा. वह तीसरे स्थान पर ही रहेगा.

भारत के सामने ये समीकरण

- अगर भारत दोनों मैच हार जाता है, तो उसका अंक प्रतिशत घटकर 33.33 हो जाएगा.

- अगर दोनों मैच ड्रॉ होते हैं, तो भारत का अंक प्रतिशत 42.85 होगा.

- अगर भारत 1-0 से सीरीज जीतता है, तो उसका अंक प्रतिशत 52.38 होगा.

- अगर टीम इंडिया एक मैच जीत जाती है और दूसरा ड्रॉ हो जाता है, तो उसका अंक प्रतिशत 38.09 होगा.

वेस्टइंडीज को होगा बड़ा फायदा

अभी तक वेस्टइंडीज के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में 0 अंक हैं, लेकिन भारत के खिलाफ दो जीत से उन्हें अंक प्रतिशत में 0 से 40 अंक तक पहुंचने में मदद मिलेगी और वह अंक तालिका में भारत को पछाड़कर चौथा स्थान भी हासिल कर लेगा.

वेस्टइंडीज के लिए समीकरण

- यदि सीरीज 1-1 के स्कोर पर समाप्त होती है, तो वेस्टइंडीज के खाते में 20 अंक प्रतिशत होंगे.

- यदि सीरीज 0-0 के स्कोर पर समाप्त होती है, तो विंडीज के खाते में 13.33 अंक प्रतिशत होंगे.

- यदि सीरीज वेस्टइंडीज के पक्ष में 1-0 के स्कोर पर समाप्त होती है, तो रोस्टन चेज की टीम के खाते में 26.67 पीसीटी प्रतिशत होंगे.

- अगर भारत 1-0 से सीरीज जीतता है तो वेस्टइंडीज के खाते में 6.66 अंक प्रतिशत रहेंगे.

अंक तालिका की हालत

ऑस्ट्रेलिया के अभी 100 अंक प्रतिशत हैं और वह 21 नवंबर, 2025 को पर्थ में शुरू होने वाली एशेज सीरीज तक पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहेगा. श्रीलंकाई टीम 66.67 अंक प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है और दो मैचों की सीरीज में चाहे कुछ भी हो जाए, भारत और वेस्टइंडीज दोनों ही टीमें उससे आगे नहीं निकल सकतीं. अभी भारत तीसरे स्थान पर है और इंग्लैंड (43.33 अंक प्रतिशत) चौथे और बांग्लादेश (16.67 अंक प्रतिशत) पांचवें स्थान पर है.