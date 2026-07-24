Cricket Schedule: टेस्ट क्रिकेट के रोमांच के लिए हो जाइए तैयार! 52 दिन में होंगे 9 मैच, टीम इंडिया की होगी अग्निपरीक्षा

Test Cricket Schedule: टेस्ट क्रिकेट प्रेमियों के लिए आने वाला समय किसी दावत से कम नहीं होने वाला है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर एक बेहद हाई-इंटेंसिटी वाले दौर के लिए तैयार है. 25 जुलाई से लेकर 13 सितंबर 2026 तक, यानी कुल 52 दिनों की अवधि में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 9 महत्वपूर्ण टेस्ट मैच खेले जाएंगे. ये मैच केवल द्विपक्षीय सीरीज नहीं हैं, बल्कि ये मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं. इस दौरान पॉइंट्स टेबल में लगातार बदलाव देखने, जो आधिकारिक स्टैंडिंग्स में बड़े बदलाव का वादा करते हैं.
इस भारी-भरकम रेड-बॉल एक्शन के शुरू होने से पहले WTC पॉइंट्स टेबल एक दिलचस्प कहानी बयां कर रही है. ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में 8 मैचों में 7 जीत और 1 हार के साथ 87.50 के दबदबे वाले पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) के साथ तालिका में शीर्ष पर है. दक्षिण अफ्रीका 75.00 PCT के साथ दूसरे और न्यूजीलैंड 6 मैचों के बाद 72.22 PCT के साथ तीसरे स्थान पर है.
भारत और पाकिस्तान किस नंबर पर?
दूसरी ओर, भारत 9 मैचों में 4 जीत (48.15 PCT) के साथ 5वें स्थान पर है. पाकिस्तान (8.33 PCT) और वेस्टइंडीज (15.00 PCT) तालिका में सबसे नीचे हैं. विंडीज टीम फिलहाल 8वें और पाकिस्तान सबसे नीचे 9वें स्थान पर है. फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों को हर हाल में आगामी दोनों मैचों में जीत हासिल करनी होगी.
पाकिस्तान का वेस्टइंडीज दौरा: एक्शन कैरिबियन में शुरू होगा जहां पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 25 जुलाई से त्रिनिदाद में पहला टेस्ट खेला जाएगा.
बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया दौरा: 58.33 PCT के साथ चौथे स्थान पर मौजूद बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा. यह 13 अगस्त से डार्विन में शुरू होगी. दूसरा टेस्ट 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा.
भारत का श्रीलंका दौरा: एशियाई दिग्गज भारत और श्रीलंका दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भिड़ेंगे. सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गॉल में शुरू होगा.
पाकिस्तान का इंग्लैंड दौरा: वेस्टइंडीज के बाद पाकिस्तान तीन टेस्ट मैचों की कठिन सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगाय. इसकी शुरुआत 19 अगस्त को हेडिंग्ले से होगी.
पाकिस्तान का वेस्टइंडीज दौरा, 2026
25 जुलाई: वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान, पहला टेस्ट, ब्रायन लारा स्टेडियम, तारूबा, त्रिनिदाद
2 अगस्त: वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान, दूसरा टेस्ट, क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ़ स्पेन, त्रिनिदाद
बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया दौरा, 2026
13 अगस्त: ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश, पहला टेस्ट, मरारा क्रिकेट ग्राउंड, डार्विन
22 अगस्त: ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश, दूसरा टेस्ट, ग्रेट बैरियर रीफ एरिना, मैके
भारत का श्रीलंका दौरा 2026
15 अगस्त: श्रीलंका बनाम भारत, पहला टेस्ट, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल
23 अगस्त: श्रीलंका बनाम भारत, दूसरा टेस्ट, सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो
पाकिस्तान का इंग्लैंड दौरा 2026
19 अगस्त: इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, पहला टेस्ट, हेडिंग्ले, लीड्स
27 अगस्त: इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, दूसरा टेस्ट, लॉर्ड्स, लंदन
9-13 सितंबर: इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, तीसरा टेस्ट, एजबेस्टन, बर्मिंघम.