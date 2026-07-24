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Cricket Schedule: टेस्ट क्रिकेट के रोमांच के लिए हो जाइए तैयार! 52 दिन में होंगे 9 मैच, टीम इंडिया की होगी अग्निपरीक्षा

Test Cricket Schedule: टेस्ट क्रिकेट का रोमांच वापस लौटने वाला है. 25 जुलाई से 13 सितंबर 2026 तक 52 दिनों में 9 टेस्ट मैच वर्ल्ड क्रिकेट में होने वाले हैं. इससे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की स्थिति और ज्यादा रोचक हो जाएगी.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 24, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:10 PM IST
Cricket Schedule: टेस्ट क्रिकेट के रोमांच के लिए हो जाइए तैयार! 52 दिन में होंगे 9 मैच, टीम इंडिया की होगी अग्निपरीक्षा
Image Credit: बाबर आजम, शुभमन गिल, स्टीव स्मिथ और जो रूट. Picture Credit: BCCI/AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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