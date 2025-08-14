दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज वेन पार्नेल ने हाल ही में अपनी पसंदीदा टेस्ट प्लेइंग 11 का चयन किया है. क्रिकेट करियर में 800 से ज्यादा विकेट लेने वाले इस बॉलर ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया. पार्नेल ने प्लेइंग-11 में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को रखा है, लेकिन सबको हैरान करते हुए उन्होंने किसी भी भारतीय प्लेयर को जगह नहीं दी. इससे दुनिया भर के क्रिकेट फैंस हैरान रह गए.

ये भी पढ़ें: 800 विकेट लेने वाले ने चुनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग-11! इस पाकिस्तानी को दी जगह, टीम में कोई भारतीय नहीं

टॉप-3 में इन दिग्गजों को जगह

वेन पार्नेल ने अपनी टेस्ट टीम का चयन क्रिकेटट्रैकर से बात करते हुए किया. उन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन और दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी ग्रीम स्मिथ को जगह दी. वहीं, तीसरे नंबर पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज वा पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को जगह दी.

मिडिल ऑर्डर में किसे मिली जगह?

पार्नेल ने चौथे नंबर दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक कैलिस को रखा और पांचवें नंबर पर वेस्टइंडीज के ताबड़तोड़ बल्लेबाज ब्रायन लारा को जगह दी. वहीं, 6वें नंबर कुमार संगाकारा और सातवें स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के खूंखार बल्लेबाज एबी डीविलियर्स को रखा. उन्होंने अपनी टीम का बल्लेबाजी क्रम बेहद ही ज्यादा मजबूत रखा.

कुछ इस तरह रखी टीम की गेंदबाजी

वेन पार्नेल ने गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में शॉन पोलाक को शामिल किया. वहीं स्पिन में एकमात्र गेंदबाज शेन वार्न को जगह दी. अगर तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो पार्नेल ने पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम को 10वें नंबर पर जगह दी. आखिरी और अंतिम पायदान पर एक बार फिर दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ही जगह बनाने में कामयाब रहा. 11वें नंबर पर उन्होंने डेल स्टेन को जगह दी.

वेन पार्नेल की बेस्ट टेस्ट प्लेइंग-11

मैथ्यू हेडन, ग्रीम स्मिथ, रिकी पोंटिंग, जैक कैलिस, ब्रायन लारा, कुमार संगाकारा, एबी डीविलियर्स, शॉन पोलाक, शेन वार्न, वसीम अकरम, डेल स्टेन.