2 रेप केस.. अब RCB ने फेर लिया मुंह? ट्रेनिंग और टीम बस से गायब चैंपियन बॉलर, सोशल मीडिया पर खलबली

IPL 2026: आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत आज से 7वें दिन हो जाएगी. सीजन के आगाज के लिए कई खिलाड़ी उत्साहित हैं. लेकिन एक चैंपियन गेंदबाज की नींदे हराम हो चुकी हैं. ये आरसीबी का वो गेंदबाज है जिसपर 2 रेप के आरोप लगे हैं और अब इसका असर करियर पर दिखने लगा है. सवाल है कि क्या आरसीबी इस गेंदबाज को नजरअंदाज कर रही है. सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हैं क्योंकि ये खिलाड़ी टीम के ट्रेनिंग कैंप में नजर नहीं आया है.

आरसीबी ने नहीं की पुष्टि

टीम शुक्रवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में ट्रेनिंग कैंप में नजर आई. लेकिन इस कैंप का हिस्सा यश दयाल नहीं थे. पिछले कुछ महीनों से दयाल एक विवादित हस्ती बने हुए हैं. उत्तर प्रदेश के रहने वाले यश दयाल पर भारत के दो अलग-अलग राज्यों में शारीरिक शोषण के दो गंभीर आरोप लगे हैं. एक आरोप एक नाबालिग से जुड़ा हुआ है. अब ट्रेनिंग कैंप में उनकी गैरमौजूदगी ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. आरसीबी की तरफ से इस मुद्दे पर कोई बयान देखने को नहीं मिला है.

क्या टीम ने मोड़ लिया मुंह?

यश दयाल से लगता है टीम ने भी मुंह फेर लिया है. सोशल मीडिया पर IPL 2026 के लिए RCB की टीम बस की तस्वीरें खूब वायरल हुईं, जिनमें दयाल को छोड़कर टीम के हर खिलाड़ी का चेहरा नजर आया. दयाल ने 2025 सीजन में 13 विकेट लिए थे. ट्रेनिंग कैंप से दयाल की गैरमौजूदगी ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा डाली है. ऐसी खबरें तेज हैं कि फ्रेंचाइजी ने दयाल के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों के चलते उन्हें टीम से बाहर कर दिया है.

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राजस्थान हाईकोर्ट से मिली थी जमानत

RCB ने फिलहाल अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. पिछले साल नवंबर में IPL 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी ने दयाल को रिटेन किया था. दयाल अपने खिलाफ लगे आरोपों से जुड़े कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं. इस साल जनवरी में, राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी, जबकि इससे पहले निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. रविवार को मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, दयाल ने पिछले महीने एक निजी समारोह में कंटेंट क्रिएटर श्वेता पुंडीर से शादी कर ली. यह शादी 4 फरवरी को हुई थी, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार के सदस्य और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे.