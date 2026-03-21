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Hindi Newsक्रिकेट2 रेप केस.. अब RCB ने फेर लिया मुंह? ट्रेनिंग और टीम बस से गायब चैंपियन बॉलर, सोशल मीडिया पर खलबली

2 रेप केस.. अब RCB ने फेर लिया मुंह? ट्रेनिंग और टीम बस से गायब चैंपियन बॉलर, सोशल मीडिया पर खलबली

IPL 2026: आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. कई खिलाड़ी इस सीजन से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी है जिसके लिए सीजन शुरू होने से पहले ही खत्म नजर आ रहा है. वो खिलाड़ी जो आईपीएल की चैंपियन टीम का हिस्सा था लेकिन अब आरसीबी मुंह फेरती दिख रही है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 21, 2026, 11:58 AM IST
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Yash Dayal
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IPL 2026: आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत आज से 7वें दिन हो जाएगी. सीजन के आगाज के लिए कई खिलाड़ी उत्साहित हैं. लेकिन एक चैंपियन गेंदबाज की नींदे हराम हो चुकी हैं. ये आरसीबी का वो गेंदबाज है जिसपर 2 रेप के आरोप लगे हैं और अब इसका असर करियर पर दिखने लगा है. सवाल है कि क्या आरसीबी इस गेंदबाज को नजरअंदाज कर रही है. सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हैं क्योंकि ये खिलाड़ी टीम के ट्रेनिंग कैंप में नजर नहीं आया है. 

आरसीबी ने नहीं की पुष्टि

टीम शुक्रवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में ट्रेनिंग कैंप में नजर आई. लेकिन इस कैंप का हिस्सा यश दयाल नहीं थे. पिछले कुछ महीनों से दयाल एक विवादित हस्ती बने हुए हैं. उत्तर प्रदेश के रहने वाले यश दयाल पर भारत के दो अलग-अलग राज्यों में शारीरिक शोषण के दो गंभीर आरोप लगे हैं. एक आरोप एक नाबालिग से जुड़ा हुआ है. अब ट्रेनिंग कैंप में उनकी गैरमौजूदगी ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. आरसीबी की तरफ से इस मुद्दे पर कोई बयान देखने को नहीं मिला है.

क्या टीम ने मोड़ लिया मुंह?

यश दयाल से लगता है टीम ने भी मुंह फेर लिया है. सोशल मीडिया पर IPL 2026 के लिए RCB की टीम बस की तस्वीरें खूब वायरल हुईं, जिनमें दयाल को छोड़कर टीम के हर खिलाड़ी का चेहरा नजर आया. दयाल ने 2025 सीजन में 13 विकेट लिए थे. ट्रेनिंग कैंप से दयाल की गैरमौजूदगी ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा डाली है. ऐसी खबरें तेज हैं कि फ्रेंचाइजी ने दयाल के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों के चलते उन्हें टीम से बाहर कर दिया है.

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राजस्थान हाईकोर्ट से मिली थी जमानत

RCB ने फिलहाल अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. पिछले साल नवंबर में IPL 2026 के मेगा ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी ने दयाल को रिटेन किया था. दयाल अपने खिलाफ लगे आरोपों से जुड़े कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं. इस साल जनवरी में, राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी, जबकि इससे पहले निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. रविवार को मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, दयाल ने पिछले महीने एक निजी समारोह में कंटेंट क्रिएटर श्वेता पुंडीर से शादी कर ली. यह शादी 4 फरवरी को हुई थी, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार के सदस्य और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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