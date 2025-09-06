यश ढुल फ्लॉप.. बदोनी का भी नहीं चला बल्ला, अनजान बल्लेबाज ने शतक ठोक बचाई टीम की लाज, मुश्किल में नॉर्थ जोन

Duleep Trophy: बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साउथ जोन और नॉर्थ जोन के बीच दलीप ट्रॉफी में रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है. सेमीफाइनल मैच में नॉर्थ जोन की टीम मुश्किल में नजर आ रही है. टीम के कुछ बड़े नाम फ्लॉप रहे, लेकिन एक अनजान बल्लेबाज ने शतक ठोक टीम की लाज बचा ली. तीसरे दिन स्टंप तक नॉर्थ जोन की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 278 रन ठोके. शुभम खजूरिया ने बेहतरीन शतक लगाकर मैच में जान डाली.

शुभम का नाबाद शतक

शुभम ने 245 गेंदों पर 1 छक्का और 20 चौके की मदद से 128 रन ठोके और अब भी क्रीज पर मौजूद हैं. उन्हें निशांत सिंधु का अच्छा साथ मिला. सिंधु ने 148 गेंद पर 82 रन की पारी खेली और चौथे विकेट के लिए शुभम के साथ 171 रन की साझेदारी की. आयुष बडोनी बदोनी ने 40 रन ठोके और बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हुए. यश ढुल 14 रन बनाकर आउट हुए. फिलहाल शुभम के साथ क्रीज पर साहिल लोत्रा 1 रन बनाकर मौजूद हैं.

फर्स्ट क्लास का 8वां शतक

खजूरिया के प्रथम श्रेणी करियर का यह आठवां शतक है. वह जम्मू कश्मीर की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. नॉर्थ जोन की स्थिति बेहतर हो सकती थी अगर टीम ने दिन के आखिरी ओवरों में 272 के स्कोर पर बैक टू बैक दो विकेट न खोए होते. पहले चौथे विकेट के रूप में क्रीज पर सेट हो चुके बल्लेबाज सिंधु आउट हुए और फिर इसी स्कोर पर पांचवें विकेट के रूप में कन्हैया वधावन भी बिना खाता खोले आउट हो गए.

गुरजनप्रीत की शानदरा बॉलिंग

साउथ जोन की तरफ से गुरजपनीत सिंह ने शानदार गेंदबाजी की है. साउथ जोन के 5 बल्लेबाजों में से तीन को उन्होंने अपने जाल में फंसाया. पहली पारी के आधार पर उत्तर क्षेत्र अब भी दक्षिण क्षेत्र से 258 रन पीछे है. साउथ जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नारायण जगदीसन के 197 रन की पारी की बदौलत 536 रन बनाए थे. देवदत्त पड्डिकल ने 57, रिकी भुई ने 54 और तनय त्यागराजन ने 58 रन की पारी खेली थी. उत्तर क्षेत्र के लिए निशांत सिंधु ने 5 विकेट लिए थे.