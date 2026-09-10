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एशियन गेम्स से बाहर हुए हर्षित राणा, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से भी OUT, किसे मिला मौका?

Indian Cricket Team: अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियन गेम्स 2026 से तेज गेंदबाज हर्षित राणा बाहर हो गए हैं. BCCI की पुरुष चयन समिति ने उनकी जगह विदर्भ के यश ठाकुर को भारतीय टीम के स्क्वॉड में शामिल किया है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 10, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:20 PM IST
एशियन गेम्स से बाहर हुए हर्षित राणा, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से भी OUT, किसे मिला मौका?
Image Credit: भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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