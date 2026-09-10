एशियन गेम्स से बाहर हुए हर्षित राणा, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से भी OUT, किसे मिला मौका?

Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम को एशियन गेम्स 2026 और अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की पुरुष चयन समिति ने अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज और 2026 एशियन गेम्स के लिए भारतीय स्क्वॉड में अहम बदलाव किया है. हर्षित के बाहर होने के बाद विदर्भ के 27 वर्षीय तेज गेंदबाज यश ठाकुर को उनके रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया गया है.
हर्षित राणा बेंगलुरु स्थित 'बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (CoE) में चोट से उबरने के लिए रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे थे और उनकी रिकवरी काफी अच्छी चल रही थी. हालांकि, 7 सितंबर को एक मैच सिमुलेशन के दौरान गेंदबाजी करते समय उनके 'रेक्टस फेमोरिस' (जांघ की मांसपेशी) में खिंचाव आ गया, जिसके कारण वह आगामी प्रतियोगिताओं से बाहर हो गए हैं.
विदर्भ से आने वाले 27 वर्षीय तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने हाल ही में जुलाई 2026 में भारत के जिम्बाब्वे दौरे पर अंतरराष्ट्रीय टी20 (T20I) में डेब्यू किया था. उन्होंने अपने दो अंतरराष्ट्रीय मैचों में 4 विकेट चटकाए थे. इसके अलावा घरेलू स्तर पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 50 मैचों में उनके नाम 7.04 के बेहतरीन इकोनॉमी रेट के साथ 81 विकेट दर्ज हैं.
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Yash Thakur replaces Harshit Rana in India’s T20Is squads for Afghanistan T20Is & Asian Games
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— BCCI (@BCCI) September 10, 2026
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर.
श्रेयस अय्यर (कप्तान) तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, यश ठाकुर, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी.