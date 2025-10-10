Advertisement
trendingNow12955931
Hindi Newsक्रिकेट

सचिन तेंदुलकर को लगे 8 साल.. यशस्वी ने 2 साल में किया कमाल, ये कारनामा करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की दहाड़ दिल्ली में देखने को मिली. जायसवाल ने धमाकेदार शतकीय पारी खेली. महज 23 साल की उम्र में यशस्वी ने 7 शतक ठोक दिए हैं. 2 सालों में वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. 

 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yashasvi Jaiswal
Yashasvi Jaiswal

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की दहाड़ दिल्ली में देखने को मिली. जायसवाल ने धमाकेदार शतकीय पारी खेली. महज 23 साल की उम्र में यशस्वी ने 7 शतक ठोक दिए हैं. 2 सालों में वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह 23 साल की उम्र में  टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरी के साथ ही यशस्वी ने अपने 3000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए हैं. 

पहले नंबर पर कौन? 

यशस्वी जायसवाल के आगे सिर्फ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर थे. सचिन तेंदुलकर का डेब्यू महज 16 की उम्र में हो गया था, यही वजह है कि 23 साल की उम्र में सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी का उनका रिकॉर्ड बाल-बाल बच गया. सचिन ने 23 की उम्र में 11 शतकीय पारियां खेली थीं और उन्हें यहां पहुंचने के लिए डेब्यू करने के बाद 8 साल लगे थे. लेकिन यशस्वी ने 21 साल की उम्र में डेब्यू किया और  2 साल में 7 शतक ठोक दिए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

26 टेस्ट में किया कारनामा

सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 11 सेंचुरी ठोकने के लिए लगभग 80 पारियां खेली थीं. लेकिन यशस्वी ने 48 पारियों में ही ये उपलब्धि हासिल की है. यशस्वी के इस शतक से और भी कई रिकॉर्ड्स टूटे हैं. जायसवाल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतकों के मामले में केएल राहुल और ऋषभ पंत को पछाड़ दिया है जिन्होंने 6-6 शतक अभी तक ठोके थे. 

ये भी पढे़ं.. IND vs WI: IPL के बाद फिर छा गई ये जोड़ी.. यशस्वी ने ठोका ताबड़तोड़ शतक, सुदर्शन का भी जलवा

सबसे तेज 3000 रन

इतना ही नहीं, यशस्वी जायसवाल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 3000 इंटरनेशनल रन ठोकने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं. उन्होंने 71 पारियों में ये आंकड़ा छू लिया है, रोहित-विराट समेत कई बड़े-बड़े भारतीय धुरंधर ये कारनामा करने में कामयाब नहीं हुए थे. नंबर-1 पर सुनील गावस्कर का नाम है जिन्होंने 69 पारियों में ही 3000 इंटरनेशनल रन ठोक दिए थे. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs WI

Trending news

'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा