12 छक्के 17 चौके 203 रन....यशस्वी जायसवाल ने 17 साल की उम्र में बनाया था ये धांसू रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी भी नहीं तोड़ पाए

Yashasvi Jaiswal amazing record Youngest List A Double Hundred: यशस्वी जायसवाल किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. महज 2 साल के भीतर वो विश्व क्रिकेट में काफी नाम कमा चुके हैं. टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं और टेस्ट टीम के रेगुलर हिस्सा हैं. आज यानी 28 दिसंबर को यह बाएं हाथ का ओपनर अपना 24वां जन्मदिन मना रहा है. जायसवाल ने कड़ी मेहनत के दम पर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है. उन्होंने बेहद कम समय में क्रिकेट की दुनिया में ऐसी पहचान बना ली है, जो बड़े-बड़े नामों को भी हैरान कर देती है. टेंट में रहने से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड की बारिश करने तक जायसवाल युवा खिलाड़ियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं हैं.

यशस्वी जायसवाल ने जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और पहली ही पारी में शतक जड़कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था. उसी साल टी20 इंटरनेशनल और फिर 2025 में वनडे क्रिकेट में भी डेब्यू किया. घरेलू क्रिकेट में वो मुंबई की तरफ से खेलते हैं, जबकि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए धमाकेदार पारियां खेल चुके हैं. यहां हम उनके क्रिकेटिंग सफर नहीं बल्कि उस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करेंगे, जो उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में बना दिया था. यह रिकॉर्ड आज तक अटूट है और आगे भी कई साल इसका टूटना मुश्किल लगता है.

आखिर क्या है ये रिकॉर्ड?

दरअसल, यशस्वी जायसवाल के नाम लिस्ट-ए क्रिकेट का एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे तोड़ पाना आसान नहीं माना जाता. इस बल्लेबाज ने साल 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान महज 17 साल 292 दिन की उम्र में इतिहास रच दिया था. मुंबई की ओर से खेलते हुए झारखंड के खिलाफ उन्होंने 203 रनों की यादगार पारी खेली थी. उन्होंने 154 गेंदों पर 203 रन कूटे थे. जिसके दम पर वो लिस्ट-ए क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बने थे. यह रिकॉर्ड आज भी कायम है. इस रिकॉर्ड की खासियत यही है कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े मंच पर दोहरा शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता. उस पारी के बाद से ही जायसवाल को भविष्य का सुपरस्टार माना जाने लगा था, जो बाद में सच साबित भी हुआ.

वैभव सूर्यवंशी भी नहीं तोड़ पाए ये रिकॉर्ड?

2025 में तूफानी बैटिंग से रिकॉर्ड की बारिश करने वाले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी इस अद्भुत रिकॉर्ड के करीब जरूर पहुंचे, लेकिन वो इसे ब्रेक नहीं कर पाए. वैभव ने 24 दिसंबर 2025 को बिहार के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू किया. पहले ही मैच में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन वो दोहरा शतक पूरा करने से पहले ही आउट हो गए. अगर वो डबल सेंचुरी ठोक देते तो ना सिर्फ जायसवाल का यह रिकॉर्ड टूटता बल्कि वो लिस्ट-ए में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का कमाल भी अपने नाम कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

दमदार हैं यशस्वी जायसवाल के आंकड़े

अब अगर यशस्वी जायसवाल के क्रिकेट करियर पर नजर डालें तो आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं. उन्होंने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 3405 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक शामिल हैं. टेस्ट क्रिकेट में 28 मैचों में 7 शतकों की मदद से 2511 रन, वनडे में 4 मैचों में 1 शतक के साथ 171 रन और टी20 इंटरनेशनल में 23 मैचों में 1 शतक व 5 अर्धशतक के दम पर 723 रन उनके नाम दर्ज हैं. 24 साल की उम्र में ही यशस्वी जायसवाल क्रिकेट की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं.

