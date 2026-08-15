Video: 'ये तो स्कूल क्रिकेट वाली गलती है...' एक ही छोर पर खड़े होकर तमाशा देखते रहे राहुल और जायसवाल, श्रीलंकाई विकेटकीपर ने उड़ा दी गिल्लियां

India vs Sri Lanka 1st Test Galle: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन भारत की पहली पारी के दौरान ओपनर यशस्वी जायसवाल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट होकर पवेलियन लौट गए. यशस्वी जायसवाल 37 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हो गए. इस बाएं हाथ के ओपनर ने 86.49 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके लगाए.
भारत की पहली पारी के दौरान 11वें ओवर में रन भागते समय यशस्वी जायसवाल और उनके साथी ओपनर केएल राहुल के बीच कन्फ्यूजन पैदा हो गया. यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर आकर खड़े हो गए. वहीं, दूसरी तरफ बल्लेबाजी छोर पर श्रीलंकाई विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला ने प्रभात जयसूर्या के शानदार थ्रो पर बड़े आराम से गिल्लियां उड़ा दी और यशस्वी जायसवाल को रनआउट कर दिया.
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