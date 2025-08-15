एशिया कप 2025 से बाहर हुए ये 2 विस्फोटक बल्लेबाज! रिपोर्ट ने उड़ा दिए फैंस के होश
Advertisement
trendingNow12881934
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप 2025 से बाहर हुए ये 2 विस्फोटक बल्लेबाज! रिपोर्ट ने उड़ा दिए फैंस के होश

एशिया कप 2025 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. भारत के दो विस्फोटक बल्लेबाज एशिया कप 2025 के लिए टीम सेलेक्शन की दौड़ से बाहर किए जा सकते हैं. एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का सेलेक्शन 19 अगस्त को मुंबई में किया जाएगा. एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत के दो बल्लेबाज एशिया कप 2025 में नहीं खेलेंगे. इस खबर ने अचानक भारतीय क्रिकेट फैंस के होश उड़ाकर रख दिए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 15, 2025, 11:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप 2025 से बाहर हुए ये 2 विस्फोटक बल्लेबाज! रिपोर्ट ने उड़ा दिए फैंस के होश

एशिया कप 2025 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. भारत के दो विस्फोटक बल्लेबाज एशिया कप 2025 के लिए टीम सेलेक्शन की दौड़ से बाहर किए जा सकते हैं. एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का सेलेक्शन 19 अगस्त को मुंबई में किया जाएगा. एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत के दो बल्लेबाज एशिया कप 2025 में नहीं खेलेंगे. इस खबर ने अचानक भारतीय क्रिकेट फैंस के होश उड़ाकर रख दिए हैं.

एशिया कप 2025 से बाहर हुए ये 2 विस्फोटक बल्लेबाज?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में नहीं चुने जाएंगे. एक सूत्र ने खुलासा किया कि स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आईपीएल 2025 में तूफान मचा दिया था, वह एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में शामिल नहीं होंगे. श्रेयस अय्यर ने IPL 2025 के दौरान 17 मैचों में 50.33 की औसत से 604 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने इस दौरान 6 अर्धशतक जमाए हैं. IPL 2025 के दौरान श्रेयस अय्यर का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 97 रन रहा है.

ये भी पढ़ें- एशिया कप से बाबर आजम OUT! मोहम्मद रिजवान की होगी एंट्री...ऐसी हो सकती है पाकिस्तान की टीम

शुभमन गिल के चयन पर काले बादल

सूत्र ने आगे कहा, 'भारतीय टीम संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी के साथ बने रहना चाहता है, लेकिन शुभमन गिल फिलहाल टी20 टीम में जगह बनाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. यहां तक कि इंग्लैंड में शानदार सीरीज खेलने वाले यशस्वी जायसवाल को भी टी20 टीम में नहीं चुना जाएगा. चयनकर्ताओं ने यशस्वी जायसवाल को लाल गेंद वाले क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है.' इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चयनकर्ता शुभमन गिल को भारत की एशिया कप 2025 टीम में उप-कप्तान के रूप में शामिल करेंगे, लेकिन ताजा रिपोर्ट बताती है कि उनके चयन पर काले बादल मंडरा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- एशिया कप में उतरते ही इतिहास रच देंगे अर्शदीप सिंह, अब तक कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

भारतीय टीम का सेलेक्शन 19 अगस्त को

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का सेलेक्शन 19 अगस्त को मुंबई में किया जाएगा. इस साल एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. 19 अगस्त को मुंबई में सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग के बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा मौजूदा समय में Zee News Hindi Digital की पिच पर खबरों के चौके-छक्के लगा रहे हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. त...और पढ़ें

TAGS

Yashasvi Jaiswal

Trending news

Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
Kishtwar cloudburst
Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
wagoneer jeep
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
PM Modi
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
Independence Day
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
Sudarshan Chakra
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
Independence Day
लाल किले के प्राचीर से PM मोदी का अब तक सबसे बड़ा भाषण, संबोधन की पूरी स्पीच सुनें
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
PM Modi Red Fort
घुसपैठिए रोजी-रोटी छीन रहे..देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा, हाई टास्‍क मिशन का गठन
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
PM Modi SaffronTurban
पीएम मोदी ने केसरिया साफा पहन कर लाल किले की प्राचीर पर क्यों किया ध्वजारोहरण?
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
rss
100 साल पहले एक संगठन बना... लाल किले से RSS का जिक्र करके PM मोदी ने क्या कहा?
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
PM Modi Red Fort
यहां शुद्ध घी मिलता है... ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर क्‍या बोर्ड लगाएंगे
;