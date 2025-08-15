एशिया कप 2025 से बाहर हुए ये 2 विस्फोटक बल्लेबाज! रिपोर्ट ने उड़ा दिए फैंस के होश

एशिया कप 2025 को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. भारत के दो विस्फोटक बल्लेबाज एशिया कप 2025 के लिए टीम सेलेक्शन की दौड़ से बाहर किए जा सकते हैं. एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का सेलेक्शन 19 अगस्त को मुंबई में किया जाएगा. एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत के दो बल्लेबाज एशिया कप 2025 में नहीं खेलेंगे. इस खबर ने अचानक भारतीय क्रिकेट फैंस के होश उड़ाकर रख दिए हैं.

एशिया कप 2025 से बाहर हुए ये 2 विस्फोटक बल्लेबाज?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में नहीं चुने जाएंगे. एक सूत्र ने खुलासा किया कि स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आईपीएल 2025 में तूफान मचा दिया था, वह एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में शामिल नहीं होंगे. श्रेयस अय्यर ने IPL 2025 के दौरान 17 मैचों में 50.33 की औसत से 604 रन बनाए हैं. श्रेयस अय्यर ने इस दौरान 6 अर्धशतक जमाए हैं. IPL 2025 के दौरान श्रेयस अय्यर का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 97 रन रहा है.

शुभमन गिल के चयन पर काले बादल

सूत्र ने आगे कहा, 'भारतीय टीम संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी के साथ बने रहना चाहता है, लेकिन शुभमन गिल फिलहाल टी20 टीम में जगह बनाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. यहां तक कि इंग्लैंड में शानदार सीरीज खेलने वाले यशस्वी जायसवाल को भी टी20 टीम में नहीं चुना जाएगा. चयनकर्ताओं ने यशस्वी जायसवाल को लाल गेंद वाले क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है.' इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चयनकर्ता शुभमन गिल को भारत की एशिया कप 2025 टीम में उप-कप्तान के रूप में शामिल करेंगे, लेकिन ताजा रिपोर्ट बताती है कि उनके चयन पर काले बादल मंडरा रहे हैं.

भारतीय टीम का सेलेक्शन 19 अगस्त को

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का सेलेक्शन 19 अगस्त को मुंबई में किया जाएगा. इस साल एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा. एशिया कप 2025 में भारत का अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला 14 सितंबर को होगा. 19 अगस्त को मुंबई में सेलेक्शन कमिटी की मीटिंग के बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.