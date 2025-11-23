IND vs SA: वनडे में शुभमन और अय्यर की जगह कौन खेलेगा? साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसी होगी भारत की प्लेइंग-11!

IND vs SA ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान तो हो चुका है. अब फैंस ये जानना चाहते हैं कि 30 नवंबर से शुरू होने वाली शृंखला में कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर की जगह कौन खेलेगा? बीसीसीआई ने जो 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है, उसमें कई नए चेहरे शामिल हैं.

धाकड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी भारतीय वनडे टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच में मौका नहीं मिला था. कहते हैं कि किसी एक के नुकसान से दूसरे का फायदा हो सकता है. शुभमन गिल की चोट यशस्वी के वनडे करियर को उड़ान दे सकती है.

यशस्वी जायसवाल होंगे रोहित के पार्टनर?

यशस्वी जायसवाल वनडे इंटरनेशनल में भारत के लिए डेब्यू कर चुके हैं. फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर में उन्होंने एकमात्र ODI खेला था और 15 रन बनाए थे. उसके बाद से वो इस फॉर्मेट में मौके का इंतजार कर रहे हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में यशस्वी का इंतजार खत्म हो सकता है. तीन मैचों की शृंखला में वो रोहित शर्मा के नए ओपनिंग पार्टनर बन सकते हैं. हालांकि, टीम में ऋतुराज गायकवाड़ को भी जगह मिली है, लेकिन प्लेइंग इलेवन में एंट्री के लिए ऋतुराज को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान केएल राहुल पहले यशस्वी जायसवाल को आजमाना चाहेंगे.

तिलक वर्मा होंगे नए नंबर-4?

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से स्टार बल्लेबाज और ODI के उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी चोट के कारण बाहर हैं. चयनकर्ताओं ने बाएं हाथ के बैटर तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया है. तिलक T20I में ज्यादातर नंबर-4 पर खेलते हैं और उन्होंने इस फॉर्मेट में सबको प्रभावित किया है. तिलक वर्मा आक्रामक बैटिंग के साथ-साथ दबाव की स्थिति में सूझबूझ भरी पारी भी खेल सकते हैं, जिसका उदाहरण उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल में दिया था. इस लिहाज से देखें तो तिलक वर्मा नंबर-4 पर श्रेयस अय्यर की जगह लेने की रेस में सबसे आगे हैं. हालांकि, टीम मैनेजमेंट इस नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी आजमा सकती है, जो लंबे समय बाद ODI टीम में वापसी कर रहे हैं.

ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग-11

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान और विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा

साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान) (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

