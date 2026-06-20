India vs Afghanistan 3rd ODI: यशस्वी जायसवाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे मैच में शानदार शतक लगाकर वनडे फॉर्मेट में अपनी धमाकेदार वापसी की. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में जायसवाल ने अपनी इस पारी से बड़ा मैसेज दे दिया है. उन्होंने शुभमन गिल और रोहित शर्मा की नियमित जोड़ी के पीछे एक मजबूत और भरोसेमंद बैक-अप ओपनर के विकल्प के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर दी.
यशस्वी जायसवाल को पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाने के बाद प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था. इस बार 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने फिर से अपनी काबिलियत साबित की. यह जायसवाल के करियर का दूसरा वनडे शतक था, जिसके साथ उन्होंने शिखर धवन के एक बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया.
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— BCCI (@BCCI) June 20, 2026
यशस्वी ने अपनी महज छठी पारी में अपना दूसरा वनडे शतक पूरा किया, जो किसी भी भारतीय द्वारा इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए ली गई सबसे कम पारियां हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम था, जिन्होंने 2013 में सात पारियों में अपने दो शतक लगाए थे. यशस्वी ने धवन के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया.
यशस्वी जायसवाल: 6 पारी
शिखर धवन: 7 पारी
केदार जाधव: 9 पारी
विराट कोहली: 17 पारी
शुभमन गिल: 18 पारी
यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 219 रनों के लक्ष्य को बेहद आसान बना दिया. इन दोनों के बीच 170 रनों की विशाल ओपनिंग पार्टनरशिप हुई. इस दौरान रोहित शर्मा भी अपने शतक के करीब पहुंच गए थे, लेकिन 79 रनों के निजी स्कोर पर वह मोहम्मद नबी की गेंद पर कैच दे बैठे और अपने 34वें वनडे शतक से चूक गए.
जायसवाल ने अपनी शतकीय पारी के दौरान विपक्षी गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं दिखाया. उन्होंने पारी के पहले ही ओवर में तीन चौके जड़कर तेज शुरुआत की. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने महज 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और राजस्थान रॉयल्स के इस ओपनर ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री लगाई. 29वें ओवर की 83वीं गेंद पर मोहम्मद नबी को कवर्स के ऊपर से छक्का मारकर अपना शतक पूरा किया. इसके बाद उन्होंने एक चौका और एक और छक्का लगाकर भारत को 9 विकेट से जीत दिलाई और सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ किया.