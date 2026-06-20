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6 पारियों में 2 शतक, चेन्नई में चमके यशस्वी जायसवाल, तोड़ डाला शिखर धवन का 13 साल पुराना रिकॉर्ड

India vs Afghanistan: यशस्वी जायसवाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में अपना दूसरा शतक जड़कर शिखर धवन का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया. इस युवा खिलाड़ी ने महज 6 पारियों में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप दिलाया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 20, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:49 PM IST
6 पारियों में 2 शतक, चेन्नई में चमके यशस्वी जायसवाल, तोड़ डाला शिखर धवन का 13 साल पुराना रिकॉर्ड
Image Credit: यशस्वी जायसवाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाया. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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