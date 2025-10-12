भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए गावस्कर, रन आउट होने वाले यशस्वी को अचानक खुद जाकर बोल डाली ये बात

India vs West Indies 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट में भारत ने अपना दबदबा बनाया हुआ है. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर डिक्लेयर कर दी थी. इसके बाद बल्लेबाजी के लिए उतरी वेस्टइंडीज की टीम के हौसले बिल्कुल पस्त नजर आए. वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में अभी तक 4 विकेट गंवाकर 140 रन बनाए हैं. कैरेबियाई टीम अभी भी भारत के स्कोर से 378 रन पीछे है. इस टेस्ट मैच में अभी पूरे 3 दिन का खेल होना बाकी है. ऐसे में भारत की जीत लगभग तय है. भारत इस टेस्ट मैच को जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लेगा. भारत ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में पहला टेस्ट मैच पारी और 140 रन से जीता था.

भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए गावस्कर

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 258 गेंदों पर 22 चौकों के साथ 175 रन बनाए. यशस्वी जायसवाल दोहरा शतक जड़ने से चूक गए. अगर यशस्वी जायसवाल इस मैच में दोहरा शतक जड़ते, तो यह उनके करियर का तीसरा दोहरा शतक होता. दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन पहले सेशन के दौरान यशस्वी जायसवाल रन आउट होकर पवेलियन लौट गए. एक गलत कॉल ने यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक का सपना तोड़ दिया. दूसरे दिन स्टंप्स के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने यशस्वी जायसवाल को अचानक एक बात कह डाली.

Add Zee News as a Preferred Source

गावस्कर ने जायसवाल को क्या कहा?

दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन स्टंप्स के बाद यशस्वी जायसवाल ब्रॉडकास्टर्स से बातचीत करने आए. तभी पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए और उन्होंने जायसवाल को एक बड़ी सलाह दे डाली. सबसे पहले तो हर्षा भोगले ने यशस्वी जायसवाल से कहा, 'शाबाश. आपकी बल्लेबाजी का भरपूर आनंद लिया. अंत कैसा रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपकी बल्लेबाजी देखना बहुत अच्छा लगता है.' तभी अचानक सुनील गावस्कर बातचीत में कूद पड़े और उन्होंने यशस्वी जायसवाल से बड़े शतक बनाते रहने को कहा, जिससे उनकी टीम जीत सके.

यशस्वी जायसवाल अचंभित रह गए

सुनील गावस्कर ने यशस्वी जायसवाल से कहा, 'मैं बस इतना कहना चाहता हूं. शाबाश, ऐसे ही बने रहो. शतक बनाते रहो. डैडी हंड्रेड, लेकिन क्योंकि मैं एक दादा हूं, इसलिए कहूंगा कि ग्रैंडडैडी हंड्रेड बनाते रहो.' यशस्वी जायसवाल अचंभित रह गए और 'शुक्रिया सर' कहा. यशस्वी जायसवाल के टेस्ट करियर में यह पांचवां मौका था, जब उन्होंने 150 रनों का आंकड़ा पार किया. अब वह 24 साल की उम्र से पहले ग्रीम स्मिथ के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अगर यशस्वी जायसवाल दोहरा शतक लगा देते, तो यह उनके टेस्ट करियर का तीसरा दोहरा शतक होता. इससे पहले उन्होंने साल 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में दो दोहरे शतक लगाए थे.