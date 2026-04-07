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Hindi Newsक्रिकेट14 चौके-छक्के, 240 का स्ट्राइक रेट... यशस्वी जायसवाल ने मचाया कोहराम, अनोखा शतक जड़ स्पेशल क्लब में एंट्री

14 चौके-छक्के, 240 का स्ट्राइक रेट... यशस्वी जायसवाल ने मचाया कोहराम, अनोखा 'शतक' जड़ स्पेशल क्लब में एंट्री

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals: मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अनोखा शतक जड़ा. वो ये स्पेशल कारनामा करने वाले राजस्थान के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:48 PM IST
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यशस्वी जायसवाल ने मचाया कोहराम, अनोखा 'शतक' जड़ स्पेशल क्लब में एंट्री (PHOTO- IPLT20.COM)
यशस्वी जायसवाल ने मचाया कोहराम, अनोखा 'शतक' जड़ स्पेशल क्लब में एंट्री (PHOTO- IPLT20.COM)

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 के 13वें मैच में यशस्वी जायसवाल ने बल्ले से कोहराम मचाते हुए स्पेशल उपलब्धि अपने नाम कर ली. गुवाहाटी में बारिश के चलते मैच देरी से शुरू हुई और मुकाबला 11-11 ओवर का हुआ. मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी ने इसे खुशी-खुशी कुबूल किया और पहले ओवर से ही तबाही मचानी शुरू कर दी. जायसवाल ने दीपक चाहर के पहले ओवर में ही 20 रन बना दिए. इसके बाद 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने दुनिया के सबसे बेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का स्वागत छक्के से किया. 

11 ओवर के मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 150 रन टांग दिए. वैभव सूर्यवंशी 14 गेंदों पर 39 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक रवैया जारी रखते हुए 32 गेंदों पर 77 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने अनोखा शतक जड़ स्पेशल क्लब में अपनी जगह बना ली.

यशस्वी जायसवाल के 100 छक्के पूरे

यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए 100 छक्के पूरे कर लिए हैं. वो ये स्पेशल कारनामा करने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं. उनसे पहले संजू सैमसन, जोस बटलर और शेन वॉटसन न राजस्थान रॉयल्स के लिए 100+ छक्के उड़ाए हैं. इस लिस्ट में संजू सैमसन टॉप पर हैं, जिन्होंने इस फ्रेंचाइजी के लिए 192 सिक्स जड़े हैं.

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राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे अधिक छक्के

192 - संजू सैमसन
135 - जोस बटलर
109 - शेन वॉटसन
100- यशस्वी जयसवाल

वैभव सूर्यवंशी ने भी लूटी महफिल

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में भले ही यशस्वी जायसवाल टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन महफिल उनके ओपनिंग पार्टनर वैभव सूर्यवंशी ने भी लूटी. 15 साल के बल्लेबाज ने पहली बार जसप्रीत बुमराह का सामना किया. उन्होंने स्टार तेज गेंदबाज की पहली गेंद पर ही शानदार छक्का जड़कर सनसनी मचा दी. उनके इस अंदाज को देखकर बुमराह को भी यकीन नहीं हुआ और वो भी हैरान होकर मुस्कुराने लगे. बाएं हाथ के धाकड़ ओपनर ने 14 गेंदों पर 39 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और एक चौका जड़ा.

(यह भी पढ़ें: Vaibhav Sooryavanshi: उम्र छोटी जिगरा बड़ा, बुमराह को सामने देखा और पहली गेंद पर उड़ाया छक्का; VIDEO वायरल)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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