वैभव की चमक में फीके पड़ रहे यशस्वी... पूर्व क्रिकेटर ने उठाई आवाज, टीम बदलने की दी नसीहत

IPL 2026: यशस्वी जायसवाल, वो नाम जिसे एक समय टीम इंडिया का भविष्य माना जा रहा था. ये खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में अपना जलवा बिखेर चुका था. लेकिन पिछले 1 साल से सूर्यवंशी का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है. आईपीएल 2026 में यशस्वी फ्लॉप दिखे, अंबाती रायुडू ने बताया कि इसके पीछे की वजह वैभव सूर्यवंशी हैं. उन्होंने उनके फ्लॉप शो पर अपने विचार रखे और समझाया कि आखिर कैसे वैभव की चमक के आगे फीके पड़ गए. जायसवाल को उन्होंने टीम बदलने की भी सलाह दी है.

यशस्वी का गिरा ग्राफ

यशस्वी ने टेस्ट में अच्छी छाप छोड़ी है. उन्होंने भारत के लिए लंबे समय तक ओपनर के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली हैत. इसके बावजूद, व्हाइट-बॉल फार्मेट में उन्हें मिलने वाले मौकों में निरंतरता नहीं रही है. पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने सबसे हालिया ODI मैच में उन्होंने शतक बनाया था. लेकिन अभी अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें टीम इंडिया से बाहर रखा गया है. जायसवाल भारत की 2024 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला. राजस्थान रॉयल्स टीम में उनसे अक्सर बैटिंग की कमान संभालने की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस सीजन में ज्यादातर ध्यान वैभव पर चला गया है. वह 15 मैच में 426 रन बनाने में कामयाब हुए हैं. अब रायुडू ने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं.

क्या बोले रायुडू?

रायुडू ने इएसपीएन क्रिकइंफो पर कहा, "उसे अपनी टीम बदलने की जरूरत है. क्योंकि वह बस किसी एक खिलाड़ी के साथ बैटिंग करता रहे और हर बार उसकी चमक के आगे फीका पड़ता रहे, यह ठीक नहीं है. वह अपने आप में एक स्टार है. अगर वह किसी दूसरी टीम में जाता है, तो वह अकेले दम पर मैच जिताएगा. उसे उस जगह और उस मंच की जरूरत है."

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें.. फंस सकती है राजस्थान रॉयल्स, बिना खेले फाइनल में कैसे एंट्री मारेगी गुजरात टाइटंस?

किस टीम में शामिल होने की दी सलाह?

उन्होंने आगे कहा, "यह खिलाड़ी दूसरों पर हमेशा भारी पड़ता रहेगा, इसलिए उसके साथ एक ऐसा सीनियर पार्टनर होना चाहिए जो इस बात को संभाल सके और उसकी सफलता से खुश हो. जो कुछ हो रहा है, उससे खुश हो,न कि नॉन-स्ट्राइकर से मुकाबला करे. जायसवाल के लिए मुंबई इंडियंस एक अच्छी टीम है."