160 का स्ट्राइक रेट, फिर भी एशिया कप टीम में जगह नहीं! यशस्वी का सेलेक्टर्स पर बड़ा बयान; बोले - मुझे पता है कि मेरा...

एशिया कप में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया धमाकेदार खेल दिखा रही है. भारत ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए अपने ग्रुप के सभी मैच जीतकर सुपर-4 में जगह बनाई. सुपर-4 में भारत की पहली भिड़ंत चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से है. इस बीच एक स्टार भारतीय ओपनर बल्लेबाज ने अपने एशिया कप टीम में नहीं चुने जाने को लेकर पहली बार बयान दिया है. दरअसल, यह बल्लेबाज और कोई नहीं, बल्कि यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्हें एशिया कप के लिए टीम में जगह नहीं मिली.

एशिया कप टीम में नहीं मिली जगह

भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारों में से एक यशस्वी जायसवाल ने एशिया कप 2025 की टी20I टीम में जगह न मिल पाने पर खुलकर बात की है. टेस्ट क्रिकेट और IPL में शानदार प्रदर्शन के बावजूद यह विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभी तक भारत की टी20I टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाया है. गौतम गंभीर के हेड कोच बनने और विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के संन्यास लेने के बाद भारत ने एशिया कप के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पर भरोसा दिखाया. इसके अलावा, टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को भी ओपनिंग में मौका दिया गया है, जिसने जायसवाल की राह और भी मुश्किल कर दी है.

'मेरा टाइम आएगा...'

इसके बावजूद जायसवाल शांत और अपनी खेल पर फोकस कर रहे हैं. एशिया कप टीम में न चुने पर बार पहली बार बोलते हुए एक इंटरव्यू में यशस्वी ने माना कि उनका टीम से बाहर होना व्यक्तिगत प्रदर्शन की बजाय टीम कॉम्बिनेशन के कारण है. जायसवाल ने कहा, 'यह सब सेलेक्टर्स के हाथ में है. वे इसे टीम कॉम्बिनेशन के नजरिए से देखते हैं. मैं अपना काम करता रहूंगा और मुझे पता है कि मेरा समय आएगा. तब तक, मैं खुद पर काम करता रहूंगा और खुद को बेहतर बनाता रहूंगा.'

T20I में 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट

टी20 इंटरनेशनल में जायसवाल का रिकॉर्ड उनकी काबिलियत को दर्शाता है. उन्होंने 23 मैचों में 164.31 की प्रभावशाली स्ट्राइक रेट और 36.15 की औसत से 723 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक और एक शतक शामिल है. टॉप ऑर्डर में उनका आक्रामक अंदाज उन्हें भारत की टी20 योजनाओं के लिए एक स्वाभाविक पसंद बनाता है. हालांकि टीम की रणनीति अभी सैमसन, अभिषेक शर्मा और गिल के अनुभव और हालिया फॉर्म के पक्ष में है.

एशिया कप में भारत का जलवा जारी

भारत एशिया कप 2025 में अपना अभियान जारी रखे हुए है और टीम ने ग्रुप-स्टेज के अपने सभी तीन मैच आसानी से जीतकर सुपर-4 में जगह बनाई. हालांकि, शुभमन गिल की ऊपरी क्रम में पारी को संभालने की क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. उप-कप्तान गिल अभी तक टूर्नामेंट में बल्ले से कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए हैं.

जायसवाल के लिए, घरेलू और IPL क्रिकेट में धैर्य और प्रदर्शन ही भविष्य में टीम में जगह पाने का रास्ता है. अपनी लगातार फॉर्म और नेचुरल टैलेंट के साथ मुंबई के इस बल्लेबाज को जल्द ही टी20I में मौका मिलने की संभावना है, जिससे भारत की पहले से ही मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप में और गहराई और ताकत आएगी.