सामने कमजोर वेस्टइंडीज की टीम, फिर भी नहीं खौला इस भारतीय का खून, शतक तो छोड़ो फिफ्टी से पहले ही कर दिया सरेंडर

IND vs WI 1st Test: भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल कमजोर टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ भी घुटने टेकते हुए नजर आए. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में कैरेबियाई तेज गेंदबाज जायडेन सील्स ने भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को अपना शिकार बनाया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 03, 2025, 09:52 AM IST
IND vs WI 1st Test: भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल कमजोर टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ भी घुटने टेकते हुए नजर आए. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में कैरेबियाई तेज गेंदबाज जायडेन सील्स ने भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को अपना शिकार बनाया. यशस्वी जायसवाल से इस टेस्ट मैच में एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह 36 रन पर आउट हो गए.

शतक तो छोड़ो फिफ्टी से पहले ही कर दिया सरेंडर

फैंस को भरोसा था कि वेस्टइंडीज जैसी कमजोर टीम के खिलाफ यशस्वी जायसवाल कम से कम शतक तो जड़ेंगे, लेकिन सेंचुरी तो छोड़ो... वह फिफ्टी से पहले ही सरेंडर कर बैठे. यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी में 54 गेंदों का सामना किया और वह सिर्फ 36 रन ही बना पाए. यशस्वी जायसवाल ने इस दौरान 7 चौके लगाए. अपनी पारी की शुरुआत से ही यशस्वी जायसवाल बहुत दबाव में नजर आए थे.

कमजोर टीम के सामने टेक दिए घुटने

आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट में भी टी20 के अंदाज में बैटिंग करने वाले यशस्वी जायसवाल अपनी पारी की शुरुआत में एक-एक रन के लिए जूझते नजर आए. यशस्वी जायसवाल ने अपने पहले 9 रन बनाने के लिए 40 गेंदें खेलीं. दबाव लगातार उन पर हावी हो रहा था. अंत में जायडेन सील्स ने यशस्वी जायसवाल को विकेटकीपर शाई होप के हाथों कैच आउट करा दिया. यशस्वी जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हो गए.

लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने में नाकाम

यशस्वी जायसवाल रन बनाने में उतनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे हैं. यशस्वी जायसवाल ने अपनी आखिरी 10 पारियों में 4, 87, 28, 13, 0, 58, 0, 2, 118 और 36 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल अपने खराब प्रदर्शन की वजह से भारतीय फैंस के लिए गुनहगार बन गए हैं. यशस्वी जायसवाल ने 25 टेस्ट मैचों की 47 पारियों में 49.88 की औसत से 2245 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में 2 दोहरे शतक समेत 6 शतक और 12 अर्धशतक ठोके हैं. यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के लिए 23 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 36.15 की औसत और 164.31 की स्ट्राइक रेट से 723 रन कूटे हैं, जिसमें 82 चौके और 38 छक्के शामिल रहे हैं. यशस्वी जायसवाल ने टी20 इंटरनेशनल में 1 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं. यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए सिर्फ एक वनडे मैच खेला है, जिसमें उन्होंने 15 रन बनाए हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Ind Vs WI

