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VIDEO: "छक्का मारो, IPL ले चलूंगा.." यशस्वी के चक्रव्यूह में फंसा श्रीलंकाई बल्लेबाज, मजेदार वीडियो हो रहा वायरल

IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट में भारत ने 165 रन से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल दोनों पारियों में फ्लॉप रहे, लेकिन फिर भी सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी श्रीलंकाई बल्लेबाज के साथ IPL डील का मजेदार वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 19, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:18 PM IST
VIDEO: "छक्का मारो, IPL ले चलूंगा.." यशस्वी के चक्रव्यूह में फंसा श्रीलंकाई बल्लेबाज, मजेदार वीडियो हो रहा वायरल

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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