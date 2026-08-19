VIDEO: "छक्का मारो, IPL ले चलूंगा.." यशस्वी के चक्रव्यूह में फंसा श्रीलंकाई बल्लेबाज, मजेदार वीडियो हो रहा वायरल

IND vs SL: भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भारत और श्रीलंका बीच पहले टेस्ट मैच में सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने श्रीलंका के बल्लेबाज निरोशन डिकवेला के साथ आईपीएल की ऐसी डील कर दी कि सोशल मीडिया पर फैंस उनके अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं. हालांकि, इस टेस्ट की दोनों पारियों में जायसवाल का बल्ला नहीं चला, लेकिन सोशल मीडिया पर फील्डिंग के दौरान वीडियो उनका तेजी से वायरल हो रहा है. 60वें ओवर में जायसवाल ने अपने बातों के ट्रैप में डिकवेला को फंसा लिया.
श्रीलंका की टीम भारत के दिए हो लक्ष्य 372 रन का पीछा कर रही थी और मुश्किल स्थिति में थी. जिम्मेदारी डिकवेला पर थी और टीम इंडिया जल्दी खेल खत्म करने की फिराक में थी. 60वें ओवर में डिकवेला की यशस्वी जायसवाल के बीच थोड़ी बातचीत हुई और वह 10 रन बनाकर आउट हो गए. जायसवाल ने डिकवेला को बड़े शॉट के लिए उकसाया, उन्होंने सरेआम उन्हें चुनौती दे डाली.
स्क्वायर लेग पर खड़े जायसवाल ने कहा, "अरे यार, पहली पारी में तो बहुत सारे शॉट्स खेले थे. हमें कुछ देखना है, चलो." डिकवेला ने जवाब दिया: "हां?" फिर जायसवाल ने कहा, "हां, मैं देखना चाहता हूं. चलो, मुझे दिखाओ, वहां मारो (डीप स्क्वायर लेग की ओर इशारा करते हुए), चलो. क्यों नहीं?" डिकवेला ने जवाब दिया, "अभी जरूरत नहीं है. मुझे IPL में ले चलो, फिर मैं मारूंगा." जायसवाल ने कहा, "हम ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे, 100%. चलो, छक्का मारो, मैं तुम्हें IPL में ले जाऊंगा."
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डिकवेला इस बात के कुछ देर बाद ही उसी ओवर की आखिरी गेंद पर डिकवेला पीछे हटे और ऑफ साइड की तरफ शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगकर पीछे चली गई. आखिरी दिन लंच के समय उनका स्कोर 175 रन पर छह विकेट था, भारत को टेस्ट जीतने के लिए चार और विकेट चाहिए थे. भारत ने मुकाबले में 165 रन की जीत दर्ज की और 1-0 से बढ़त बना ली. दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 23 अगस्त को खेला जाएगा.