VIDEO: "छक्का मारो, IPL ले चलूंगा.." यशस्वी के चक्रव्यूह में फंसा श्रीलंकाई बल्लेबाज, मजेदार वीडियो हो रहा वायरल

IND vs SL: भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भारत और श्रीलंका बीच पहले टेस्ट मैच में सुर्खियों में बने हुए हैं. उन्होंने श्रीलंका के बल्लेबाज निरोशन डिकवेला के साथ आईपीएल की ऐसी डील कर दी कि सोशल मीडिया पर फैंस उनके अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं. हालांकि, इस टेस्ट की दोनों पारियों में जायसवाल का बल्ला नहीं चला, लेकिन सोशल मीडिया पर फील्डिंग के दौरान वीडियो उनका तेजी से वायरल हो रहा है. 60वें ओवर में जायसवाल ने अपने बातों के ट्रैप में डिकवेला को फंसा लिया.