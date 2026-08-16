यशस्वी जायसवाल की हो जाएगी राजस्थान रॉयल्स से विदाई? हार्दिक पांड्या के साथ हो सकती है बड़ी डील

दो बातें राजस्थान रॉयल्स की सोच पर असर डालती दिख रही हैं. पहली बात है मैनेजमेंट का जायसवाल के रवैये से कथित तौर पर नाखुश होना. फ्रेंचाइजी ने इसके बारे में कोई साफ जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. दूसरी बात है वैभव सूर्यवंशी का टॉप ऑर्डर में एक भरोसेमंद भारतीय ओपनिंग विकल्प के तौर पर उभरना. सूर्यवंशी की तेजी से हो रही तरक्की का मतलब है कि राजस्थान अब उन्हें सिर्फ भविष्य के खिलाड़ी के तौर पर नहीं देख सकता और इस बदलाव का सीधा असर प्लेइंग XI में जायसवाल के लिए उपलब्ध जगह पर पड़ता है.