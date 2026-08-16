Add Zee Business As A Preferred Source
App

यशस्वी जायसवाल की हो जाएगी राजस्थान रॉयल्स से विदाई? हार्दिक पांड्या के साथ हो सकती है बड़ी डील

आईपीएल 2027 से पहले स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के ट्रेड होने की चर्चा तेज हो गई है. रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स का टीम मैनेजमेंट जायसवाल के रवैये से खुश नहीं है. 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बढ़ता कद भी इस फैसले की वजह हो सकती है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 16, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:23 PM IST
यशस्वी जायसवाल की हो जाएगी राजस्थान रॉयल्स से विदाई? हार्दिक पांड्या के साथ हो सकती है बड़ी डील
Image Credit: यशस्वी-हार्दिक की होगी अदला-बदली? (AI Graphic)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कौन हैं 'दिमागी नक्सली'?... पूर्व IPS कृष्ण प्रसाद और सांसद बृजलाल ने बताया
2
3
4
5