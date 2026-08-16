यशस्वी जायसवाल की हो जाएगी राजस्थान रॉयल्स से विदाई? हार्दिक पांड्या के साथ हो सकती है बड़ी डील

आईपीएल 2027 से पहले टीम इंडिया के एक और स्टार खिलाड़ी के ट्रेड होने की चर्चा तेज हो गई है. हार्दिक पांड्या के बाद अब यशस्वी जायसवाल के IPL फ्यूचर को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स IPL 2027 से पहले यशस्वी जायसवाल को ट्रेड या रिलीज कर सकती है. मैनेजमेंट की चिंताएं और वैभव सूर्यवंशी का तेजी से उभरना उनकी स्थिति को मुश्किल बना रहा है.
IPL 2027 से पहले राजस्थान रॉयल्स में यशस्वी जायसवाल की जगह पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. फ्रेंचाइजी यह तय करने की कोशिश कर रही है कि अगले सीजन से पहले भारत के इस ओपनर को टीम में बनाए रखे, ट्रेड करे या रिलीज कर दे. रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स का मैनेजमेंट जायसवाल के रवैये से पूरी तरह खुश नहीं है.
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के पिछले सीजन से पहले अपने स्टार बल्लेबाज और कप्तान संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों ट्रेड कर दिया था. ऐसी चर्चा थी कि सैमसन के जाने के बाद यशस्वी जायसवाल टीम की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी ने ये जिम्मेदारी रियान पराग को सौंप दी. अब ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि राजस्थान रॉयल्स का टीम मैनेजमेंट जायसवाल के रवैये से खुश नहीं है.
बिहार के 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पिछले दो सीजन से जिस तरह से खेल रहे हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं फैंस का फोकस यशस्वी जायसवाल से ज्यादा इस युवा खिलाड़ी पर रहता है. इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत कम उम्र में ही वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के पोस्टर बॉय बन चुके हैं.
दो बातें राजस्थान रॉयल्स की सोच पर असर डालती दिख रही हैं. पहली बात है मैनेजमेंट का जायसवाल के रवैये से कथित तौर पर नाखुश होना. फ्रेंचाइजी ने इसके बारे में कोई साफ जानकारी सार्वजनिक नहीं की है. दूसरी बात है वैभव सूर्यवंशी का टॉप ऑर्डर में एक भरोसेमंद भारतीय ओपनिंग विकल्प के तौर पर उभरना. सूर्यवंशी की तेजी से हो रही तरक्की का मतलब है कि राजस्थान अब उन्हें सिर्फ भविष्य के खिलाड़ी के तौर पर नहीं देख सकता और इस बदलाव का सीधा असर प्लेइंग XI में जायसवाल के लिए उपलब्ध जगह पर पड़ता है.
IPL 2026 के दौरान टीम में यशस्वी जायसवाल की भूमिका भी बदली. उस सीजन से पहले रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स का फ़ुल-टाइम कप्तान बनाया गया, जिन्होंने संजू सैमसन की जगह ली. जायसवाल उप-कप्तान थे और मई में जब पराग उपलब्ध नहीं थे, तो उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ टीम की कप्तानी की. इस जिम्मेदारी के बावजूद, टीम के अंदर के हालात ने शायद उस अनिश्चितता को बढ़ाया है जो अब फ्रेंचाइजी में उनके भविष्य को लेकर बनी हुई है.
जून 2026 के बीच में मुंबई इंडियंस में जाने की संभावना की खबरें सामने आईं. इसमें एक ऐसे ट्रेड (अदला-बदली) पर चर्चा हो रही थी जिसके तहत हार्दिक पांड्या राजस्थान रॉयल्स जाते और यशस्वी जायसवाल दूसरी तरफ (मुंबई इंडियंस) आते. इन बातचीत की खबरें 19 जून से 22 जून 2026 के बीच सार्वजनिक हुईं, हालांकि उस समय मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स या IPL में से किसी ने भी बातचीत की पुष्टि या खंडन करते हुए कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया.
16 अगस्त 2026 तक, उन चर्चाओं की मौजूदा स्थिति की पुष्टि नहीं हुई है और यह पता नहीं है कि जायसवाल ने किसी संभावित ट्रेड के लिए अपनी सहमति दी है या नहीं. IPL ट्रेड विंडो प्रक्रिया के लिए खिलाड़ी की सहमति जरूरी होती है, जिसका मतलब है कि 2027 सीजन शुरू होने से पहले स्थिति कई दिशाओं में जा सकती है. यशस्वी जायसवाल की IPL 2027 की टीम कौन सी होगी, यह अभी भी एक खुला सवाल है और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इस पर काफी ध्यान दिया जाएगा.