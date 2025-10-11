Video: तिहरा शतक तो दूर... दोहरे शतक की उम्मीद भी ध्वस्त, इस रन आउट ने तोड़ा जायसवाल का दिल, सदमे में फैंस

IND vs WI 2nd Test: टीम इंडिया के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में अपने तीसरे दोहरे शतक के रिकॉर्ड से चूक गए. भारत की पहली पारी के दौरान 92वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल के साथ रन भागने के दौरान तालमेल में गड़बड़ी की वजह से यशस्वी जायसवाल रन आउट का शिकार हो गए. यशस्वी जायसवाल 258 गेंद पर 175 रन बनाकर रन आउट हुए. यशस्वी जायसवाल सिर्फ 25 रन से अपने टेस्ट करियर के तीसरे दोहरे शतक से चूक गए. बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन शुक्रवार को धमाकेदार अंदाज में शतक ठोक दिया था. पहले दिन यशस्वी जायसवाल 253 गेंदों पर 173 रन बनाकर नाबाद लौटे थे. टेस्ट मैच के दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल से दोहरे शतक... यहां तक कि तिहरे शतक की उम्मीद भी की जा रही थी. लेकिन वह कल के स्कोर में सिर्फ 2 रन जोड़कर रन आउट हो गए.

रन आउट ने तोड़ी दोहरे शतक की उम्मीद

यह घटना भारत की पहली पारी के दौरान 92वें ओवर में घटी थी. इस ओवर में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जायडेन सील्स बॉलिंग के लिए आए. यशस्वी जायसवाल ने इस ओवर की दूसरी गेंद को मिड ऑफ की तरफ धकेल दिया और रन चुराने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से शुभमन गिल ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और आगे बढ़ने के बाद मना कर दिया. यशस्वी जायसवाल तब तक आधी क्रीज को पार कर चुके थे और यहां से उनके लिए समय रहते वापस अपनी क्रीज में पहुंचना नामुमकिन था. इतनी देर में मिड ऑफ के फील्डर तेग नारायण चंद्रपॉल ने स्ट्राइकर एंड पर विकेटकीपर तेविन इमलाच के पास थ्रो कर दिया. यशस्वी जायसवाल ने अपनी क्रीज में वापस आने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. विकेटकीपर तेविन इमलाच ने स्ट्राइकर एंड पर स्टंप्स उड़ा दिए और यशस्वी जायसवाल को रन आउट कर दिया. यशस्वी जायसवाल 258 गेंद पर 175 रन बनाकर रन आउट हो गए. यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी में 22 चौके लगाए थे.

जायसवाल काफी निराश

रनआउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल काफी निराश दिखे. यहां तक कि कप्तान शुभमन गिल भी यशस्वी जायसवाल के रनआउट से बहुत दुखी थे. सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि इस रन आउट में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से किसकी गलती है. कुछ फैंस यहां यशस्वी जायसवाल की गलती बता रहे हैं. दरअसल, यशस्वी जायसवाल ने गेंद को 30 यार्ड के अंदर ही खेलकर सिंगल चुराने की जोखिम भरी कोशिश की. फील्डर गेंद के पास पहुंच सकता है, इसकी परवाह किए बिना ही यशस्वी जायसवाल भागते चले गए. बता दें कि वेस्टइंडीज के फील्डर तेग नारायण चंद्रपॉल 30 गज के घेरे के कुछ अंदर ही खड़े थे और ऐसे में यहां से रन लेना जोखिम भरा था. अंत में यशस्वी जायसवाल को इसकी कीमत चुकानी पड़ी. यशस्वी जायसवाल की बेवकूफी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.