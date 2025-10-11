Advertisement
trendingNow12957099
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs WI: यशस्वी जायसवाल ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, अब द्रविड़ और मांजरेकर की इस अनचाही लिस्ट में हुई एंट्री

IND vs WI 2nd Test: टीम इंडिया के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में दोहरा शतक जड़ने से चूक गए. दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन पहले सेशन के दौरान यशस्वी जायसवाल रन आउट होकर पवेलियन लौट गए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 11, 2025, 12:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs WI: यशस्वी जायसवाल ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, अब द्रविड़ और मांजरेकर की इस अनचाही लिस्ट में हुई एंट्री

IND vs WI: टीम इंडिया के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में दोहरा शतक जड़ने से चूक गए. दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन पहले सेशन के दौरान यशस्वी जायसवाल रन आउट होकर पवेलियन लौट गए. दरअसल, 92वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जायडेन सील्स की फुल लेंथ गेंद को मिड-ऑफ की ओर मजबूती से ड्राइव किया.

दोहरे शतक के करीब आकर रन आउट हुए जायसवाल

यशस्वी जायसवाल ने रन चुराने की कोशिश में तुरंत दौड़ लगानी शुरू कर दी, लेकिन इसमें शुभमन गिल को कोई दिलचस्पी नहीं थी. यशस्वी जायसवाल तब तक काफी आगे निकल गए थे, उन्होंने वापस क्रीज पर लौटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. थ्रो कीपर के छोर पर आया और तेविन इमलाच ने स्टंप्स बिखेर दिए. रन आउट होने के बाद जायसवाल दूसरे छोर पर मौजूद कप्तान से कुछ हद तक खफा भी नजर आए. यशस्वी जायसवाल 258 गेंदों में 22 चौकों के साथ 175 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

Add Zee News as a Preferred Source

यशस्वी जायसवाल ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

यशस्वी जायसवाल भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में हाइएस्ट व्यक्तिगत स्कोर पर रन-आउट होने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए. इस अनचाही लिस्ट में संजय मांजरेकर टॉप पर हैं, जो साल 1989 में पाकिस्तान के विरुद्ध लाहौर टेस्ट में 218 के स्कोर पर रन आउट हुए थे. वहीं, द ओवल में साल 2002 में इंग्लैंड के विरुद्ध 217 के स्कोर पर रन आउट होने वाले राहुल द्रविड़ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. राहुल द्रविड़ ही इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर भी हैं, जो साल 2001 में कोलकाता टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 180 रन पर इस तरह रन-आउट हो चुके हैं.

यशस्वी जायसवाल ने अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी

अगर यशस्वी जायसवाल इस मैच में दोहरा शतक जड़ते, तो यह उनके करियर का तीसरा दोहरा शतक होता. यशस्वी जायसवाल फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में 209 रन की पारी खेल चुके हैं. इसके अगले ही मैच में जायसवाल ने राजकोट में इंग्लैंड के विरुद्ध नाबाद 214 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन 116 ओवरों के खेल तक भारत ने 4 विकेट खोकर 427 रन बना लिए हैं. जायसवाल के अलावा, केएल राहुल 38, साई सुदर्शन 87 रन, जबकि नीतीश रेड्डी 43 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं. फिलहाल, कप्तान शुभमन गिल 75 और ध्रुव जुरेल 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. भारत 2 मुकाबलों की इस सीरीज का पहला मैच पारी और 140 रन से अपने नाम कर चुका है.

टेस्ट क्रिकेट में हाइएस्ट स्कोर पर रन आउट होने वाले भारतीय

218 रन - संजय मांजरेकर - विरुद्ध पाकिस्तान (लाहौर 1989)

217 रन - राहुल द्रविड़ - विरुद्ध इंग्लैंड (द ओवल 2002)

180 रन - राहुल द्रविड़ - विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (कोलकाता 2001)

175 रन - यशस्वी जायसवाल - विरुद्ध वेस्टइंडीज (दिल्ली 2025)

155 रन - विजय हजारे - विरुद्ध इंग्लैंड (मुंबई 1951)

144 रन - राहुल द्रविड़ - विरुद्ध श्रीलंका (कानपुर 2009)

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Yashasvi Jaiswal

Trending news

5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
Bundelkhand Maharaja Chhatrasal
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
Deoband
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
rss
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
Cyber city
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
Afghanistan
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
Afghanistan
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
West Bengal
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
operation sindoor
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
operation sindoor
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर