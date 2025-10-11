IND vs WI: यशस्वी जायसवाल ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, अब द्रविड़ और मांजरेकर की इस अनचाही लिस्ट में हुई एंट्री

IND vs WI: टीम इंडिया के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में दोहरा शतक जड़ने से चूक गए. दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन पहले सेशन के दौरान यशस्वी जायसवाल रन आउट होकर पवेलियन लौट गए. दरअसल, 92वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जायडेन सील्स की फुल लेंथ गेंद को मिड-ऑफ की ओर मजबूती से ड्राइव किया.

दोहरे शतक के करीब आकर रन आउट हुए जायसवाल

यशस्वी जायसवाल ने रन चुराने की कोशिश में तुरंत दौड़ लगानी शुरू कर दी, लेकिन इसमें शुभमन गिल को कोई दिलचस्पी नहीं थी. यशस्वी जायसवाल तब तक काफी आगे निकल गए थे, उन्होंने वापस क्रीज पर लौटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. थ्रो कीपर के छोर पर आया और तेविन इमलाच ने स्टंप्स बिखेर दिए. रन आउट होने के बाद जायसवाल दूसरे छोर पर मौजूद कप्तान से कुछ हद तक खफा भी नजर आए. यशस्वी जायसवाल 258 गेंदों में 22 चौकों के साथ 175 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

यशस्वी जायसवाल ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

यशस्वी जायसवाल भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में हाइएस्ट व्यक्तिगत स्कोर पर रन-आउट होने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए. इस अनचाही लिस्ट में संजय मांजरेकर टॉप पर हैं, जो साल 1989 में पाकिस्तान के विरुद्ध लाहौर टेस्ट में 218 के स्कोर पर रन आउट हुए थे. वहीं, द ओवल में साल 2002 में इंग्लैंड के विरुद्ध 217 के स्कोर पर रन आउट होने वाले राहुल द्रविड़ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. राहुल द्रविड़ ही इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर भी हैं, जो साल 2001 में कोलकाता टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 180 रन पर इस तरह रन-आउट हो चुके हैं.

यशस्वी जायसवाल ने अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी

अगर यशस्वी जायसवाल इस मैच में दोहरा शतक जड़ते, तो यह उनके करियर का तीसरा दोहरा शतक होता. यशस्वी जायसवाल फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में 209 रन की पारी खेल चुके हैं. इसके अगले ही मैच में जायसवाल ने राजकोट में इंग्लैंड के विरुद्ध नाबाद 214 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन 116 ओवरों के खेल तक भारत ने 4 विकेट खोकर 427 रन बना लिए हैं. जायसवाल के अलावा, केएल राहुल 38, साई सुदर्शन 87 रन, जबकि नीतीश रेड्डी 43 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं. फिलहाल, कप्तान शुभमन गिल 75 और ध्रुव जुरेल 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. भारत 2 मुकाबलों की इस सीरीज का पहला मैच पारी और 140 रन से अपने नाम कर चुका है.

टेस्ट क्रिकेट में हाइएस्ट स्कोर पर रन आउट होने वाले भारतीय

218 रन - संजय मांजरेकर - विरुद्ध पाकिस्तान (लाहौर 1989)

217 रन - राहुल द्रविड़ - विरुद्ध इंग्लैंड (द ओवल 2002)

180 रन - राहुल द्रविड़ - विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (कोलकाता 2001)

175 रन - यशस्वी जायसवाल - विरुद्ध वेस्टइंडीज (दिल्ली 2025)

155 रन - विजय हजारे - विरुद्ध इंग्लैंड (मुंबई 1951)

144 रन - राहुल द्रविड़ - विरुद्ध श्रीलंका (कानपुर 2009)