कोहली-रोहित सब रह गए पीछे! यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर छक्का जड़कर रचा वो इतिहास, जो आज तक कोई नहीं कर पाया

Mitchell Starc vs Yashasvi Jaiswal: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुक्रवार (1 मई) को राजस्थान और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने-सामने हुईं. राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. दिल्ली ने मिचेल स्टार्क के खेलने को लेकर पुष्टि कर दी. ऑस्ट्रेलिया का यह खूंखार गेंदबाज पहली बार आईपीएल 2026 में मैदान पर उतरा. राजस्थान के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने स्टार्क की वापसी का स्वागत पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर किया.

शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स की टीम मिचेल स्टार्क की मौजूदगी से काफी उत्साहित थी. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मंजूरी मिलने के बाद स्टार्क से उम्मीद थी कि वे टीम के कमजोर तेज गेंदबाजी आक्रमण को नई मजबूती देंगे. हालांकि, स्टार्क ने पहली ही गेंद स्लॉट में डाली और जायसवाल ने उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री के पार भेजकर वह उपचार दिया, जिसका वह हकदार थी.

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दिग्गजों की लिस्ट में यशस्वी का नाम

यशस्वी शानदार शॉट के साथ ही वह नमन ओझा और दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली जैसे चुनिंदा खिलाड़ियों की एक एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं. आईपीएल इतिहास में पहली गेंद पर छक्का मारना एक दुर्लभ उपलब्धि रही है. इससे पहले 2009 में डरबन में राजस्थान रॉयल्स के नमन ओझा ने ब्रैड हॉज की गेंद पर यह कारनामा किया था, जबकि विराट कोहली ने 2019 में बेंगलुरु में वरुण आरोन को निशाना बनाया था. इस सूची में फिल साल्ट (2024), प्रियांश आर्य (2025) और अब यशस्वी जायसवाल (2026) का नाम भी जुड़ गया है.

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इस मामले में यशस्वी सबसे आगे

यशस्वी जायसवाल आईपीएल की एक पारी की पहली गेंद पर चार बार छक्का लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उनके बाद प्रियांश आर्य ने यह कारनामा दो बार किया है. वहीं नमन ओझा, मयंक अग्रवाल, सुनील नरेन, विराट कोहली, रॉबिन उथप्पा, फिल साल्ट और संजू सैमसन ने अब तक एक-एक बार यह उपलब्धि हासिल की है.

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स्टार्क ने जायसवाल से लिया बदला

भले ही शुरुआत विस्फोटक रही, लेकिन स्टार्क को जायसवाल का विकेट लेने में सिर्फ दो और गेंदें लगीं. उन्होंने मिडिल स्टंप पर एक फुल-टॉस गेंद फेंकी जिसने जायसवाल को चकमा दे दिया. गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराई और स्टार्क ने आसानी से कैच लपककर जायसवाल की पारी का अंत कर दिया.