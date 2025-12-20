48 गेंद पर शतक ठोकने वाले बल्लेबाज के साथ BCCI ने की नाइंसाफी! टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं दिया मौका

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी ने शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक ही टीम चुनी है. BCCI की सेलेक्शन कमिटी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर कई खिलाड़ियों की किस्मत खोली है, तो वहीं कइयों का दिल भी तोड़ा है.

48 गेंद पर शतक ठोकने वाले बल्लेबाज के साथ नाइंसाफी

BCCI की सेलेक्शन कमिटी ने ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में मौका नहीं देकर हर किसी को चौंका दिया है. यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी टूर्नामेंट में हरियाणा के खिलाफ एक टी20 मैच में 48 गेंद पर शतक ठोक दिया था. यशस्वी जायसवाल ने 50 गेंद पर 101 रन की विस्फोटक पारी खेली थी. यशस्वी जायसवाल ने 202 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए एक छक्का और 16 चौके लगाए थे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं मिला मौका

यशस्वी जायसवाल ने अपनी इस तूफानी पारी के दम पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टी20 टीम में जगह के लिए दावा ठोका था. हालांकि BCCI की सेलेक्शन कमिटी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए यशस्वी जायसवाल पर ईशान किशन को तरजीह दी है. ईशान किशन ओपनिंग करने के अलावा टीम इंडिया को एक विकेटकीपर का ऑप्शन भी देते हैं. यशस्वी जायसवाल को एक बार फिर अनदेखी का सामना करना पड़ा है.

जुलाई 2024 में खेला था आखिरी T20I

यशस्वी जायसवाल ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 30 जुलाई 2024 को श्रीलंका के खिलाफ खेला था. इस मैच के बाद यशस्वी जायसवाल भारत के लिए अभी तक टी20 टीम में वापसी नहीं कर पाए हैं. यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए अभी तक 23 T20I मैच खेले, जिसमें उन्होंने 164.31 के स्ट्राइक रेट और 36.15 की औसत से 723 रन बनाए हैं. यशस्वी जायसवाल ने इस दौरान 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं. ईशान किशन का T20I में हाइएस्ट स्कोर 100 रन रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर.