30 मैदान... 30 मैच, यशस्वी जायसवाल का सबसे बड़ा अजूबा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाकर सचिन के एलीट क्लब में की एंट्री

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में जारी है. श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट मैच में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 37 गेंद पर 32 रन ठोक दिए. यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी में 86.49 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके लगाए. यशस्वी जायसवाल ने इसी के साथ ही एक बड़ा अजूबा कर दिया है. यशस्वी जायसवाल ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाकर सचिन तेंदुलकर के एलीट क्लब में एंट्री कर ली है.
यशस्वी जायसवाल का यह श्रीलंका की धरती पर पहला टेस्ट मैच है, लेकिन वह अपने साथी ओपनर केएल राहुल के साथ टेस्ट मैच के पहले दिन शनिवार को गलतफहमी का शिकार बनकर रन आउट हो गए. यशस्वी जायसवाल भले ही इस टेस्ट मैच में 32 रन पर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने बेहद खास रिकॉर्ड बनाया है. यशस्वी जायसवाल जब गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में उतरे तो वह सचिन तेंदुलकर और संजय मांजरेकर के साथ एक एलीट क्लब में शामिल हो गए.
साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल, अपने शुरुआती 30 टेस्ट मैच 30 अलग-अलग वेन्यू पर खेलने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए. संजय मांजरेकर ने अपने शुरुआत के 37 टेस्ट मैच 33 अलग-अलग टेस्ट वेन्यू पर खेले थे. सचिन तेंदुलकर ने अपने शुरुआती 32 टेस्ट 32 अलग-अलग वेन्यू पर खेले थे. सचिन तेंदुलकर ने कुल मिलाकर अपने टेस्ट करियर में 200 मैच खेले है. यशस्वी जायसवाल का इस खास लिस्ट में संजय मांजरेकर और सचिन तेंदुलकर से आगे निकलना तय है, क्योंकि भारत अपने अगले चार मैच कोलंबो, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च और नागपुर में खेलेगा. यशस्वी जायसवाल ने इनमें से किसी भी वेन्यू पर टेस्ट मैच नहीं खेला है.
यशस्वी जायसवाल ने अपना डेब्यू टेस्ट वेस्टइंडीज की धरती पर रोसेउ में खेला था. वेस्टइंडीज दौरे पर दो टेस्ट खेलने के बाद, वह दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट दौरे पर गए और फिर साल 2024 की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ भारत में अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेली. यशस्वी जायसवाल ने इसके बाद साल 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी. इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 5 मैचों की बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज खेली और फिर साल 2025 में इंग्लैंड के दौरे पर भी अपनी पहली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली.
यशस्वी जायसवाल ने इसके बाद साल 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत में दो टेस्ट और साल 2025 में ही भारतीय सरजमीं पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेले हैं. यशस्वी जायसवाल ने साल 2026 में भारत में अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मुकाबला खेला है. अब वह श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहे हैं. इसके बाद यशस्वी जायसवाल साल 2026 में न्यूजीलैंड में अपना पहला टेस्ट खेलेंगे. यशस्वी जायसवाल ने अभी तक एक ही मैदान पर दो बार टेस्ट नहीं खेला है. उनका सफर जुलाई 2023 में रोसेउ से शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है.
श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दौरान पहली पारी में टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल का टेस्ट क्रिकेट में यह तीसरा रन आउट था. पहला रनआउट साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था, जब वह 82 रन पर आउट हुए थे. एक साल बाद, वेस्टइंडीज के खिलाफ वह 175 रन पर रनआउट हुए. अब, अपने 30वें टेस्ट में यशस्वी जायसवाल एक बार फिर रनआउट हो गए. इस बार श्रीलंका के खिलाफ वह 32 रन पर आउट हुए.