India vs Afghanistan 1st ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा. स्टार विराट कोहली हैमिस्ट्रिंग की इंजरी के चलते वनडे सीरीज से बाहर हैं, जिसके बाद से ही नंबर-3 पोजीशन पर चर्चे तेज देखने को मिल रहे हैं. विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पर यशस्वी जायसवाल को स्क्वॉड में शामिल किया गया है. लेकिन नंबर-3 की रेस में ईशान किशन भी हैं. इस मुद्दे पर बात करते हुए एक्स्पर्ट और पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावना ने नंबर-3 पर खुलकर बात की और बताया कि कौन सा बल्लेबाज इस पोजीशन पर फिट बैठ सकता है.
भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबले के लिए टॉस दोपहर 1 बजे होगा और मुकाबला 1.30 बजे खेला जाएगा. इस मुकाबले में बारिश विलेन बन सकती है. मैच की शुरुआत में बारिश खलल डाल सकती है, हालांकि 7 बजे के बाद बारिश की संभावना जीरो प्रतिशत हो जाएगी. लेकिन ऐसे में गीले आउटफील्ड के चलते भी मुकाबले में देरी देखने को मिल सकती है.
जियोस्टार पर पीयूष चावला ने बात करते हुए कहा, "यशस्वी जायसवाल ने कुछ भी गलत नहीं किया है. अपने पिछले वनडे में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया था. लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखते हुए, मुझे लगता है कि ईशान किशन को मौका मिलेगा. जब आप वर्ल्ड कप के लिए जाते हैं, तो आपको एक बैकअप विकेटकीपर की जरूरत होती है, इसलिए वह दोनों भूमिकाओं में फिट बैठते हैं. बैकअप ओपनर और बैकअप कीपर.
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यशस्वी जायसवाल का फ्लॉप शो लगातार बरकरार देखने को मिल रहा है. आईपीएल 2026 में जायसवाल पूरी तरह से फ्लॉप दिखे. उन्होंने 16 मुकाबले खेले और महज 3 अर्धशतक ठोकने में कामयाब हुए. जायसवाल ने केवल 427 रनों के साथ सीजन खत्म किया. वहीं, ईशान किशन की बात करें तो उन्होंने 15 मैच में 6 फिफ्टी की बदौलत 602 रन ठोके थे. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में भी जायसवाल का बल्ला नहीं चला. अब देखना होगा कि उन्हें प्लेइंग-XI में मौका मिलता है या नहीं.