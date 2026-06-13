India vs Afghanistan 1st ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा. स्टार विराट कोहली हैमिस्ट्रिंग की इंजरी के चलते वनडे सीरीज से बाहर हैं, जिसके बाद से ही नंबर-3 पोजीशन पर चर्चे तेज देखने को मिल रहे हैं. विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पर यशस्वी जायसवाल को स्क्वॉड में शामिल किया गया है. लेकिन नंबर-3 की रेस में ईशान किशन भी हैं. इस मुद्दे पर बात करते हुए एक्स्पर्ट और पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावना ने नंबर-3 पर खुलकर बात की और बताया कि कौन सा बल्लेबाज इस पोजीशन पर फिट बैठ सकता है.