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यशस्वी या ईशान... कौन जीतेगा नंबर-3 की रेस? पूर्व क्रिकेटर ने सुलझा दी टीम इंडिया की गुत्थी

India vs Afghanistan 1st ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा. स्टार विराट कोहली वनडे सीरीज से बाहर हैं, जिसके चलते नंबर-3 पोजीशन पर चर्चे तेज देखने को मिल रहे हैं. पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावना ने नंबर-3 पर खुलकर बात की और बताया कि कौन सा बल्लेबाज इस पोजीशन पर फिट बैठ सकता है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 13, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:26 PM IST
यशस्वी या ईशान... कौन जीतेगा नंबर-3 की रेस? पूर्व क्रिकेटर ने सुलझा दी टीम इंडिया की गुत्थी
Image Credit: Ishan Kishan and Yashasvi Jaiswal (X)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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