ODI में नहीं मिला मौका... अब डोमेस्टिक में जवाब देगा ये डबल सेंचुरियन? व्हाइट बॉल से धीरे-धीरे कट रहा पत्ता

Ranji Trophy: BCCI का सीधा ऑर्डर है कि टीम इंडिया से ब्रेक के दौरान प्लेयर्स खाली नहीं बैठेंगे जबकि घरेलू क्रिकेट खेलेंगे. ऐसे में भारतीय स्टार रणजी ट्रॉफी खेलते नजर आ सकते हैं. इसमें से एक नाम उस प्लेयर का है जो टेस्ट में टीम इंडिया का डबल सेंचुरियन है, वहीं, टी20 और वनडे के लिए भी कमाल के बल्लेबाज हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया टूर पर प्लेइंग-XI में जगह नहीं बन पाई. अब ये खिलाड़ी घरेलू एक्शन के लिए तैयार हो चुका है जल्द ही टीम इंडिया का ये विस्फोटक बल्लेबाज रणजी में नजर आने वाला है.

1 नवंबर को दिखेगा जलवा

हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल की जो 1 नवंबर से शुरू हो रहे 2025-26 रणजी ट्रॉफी के अगले राउंड में घरेलू क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. मुंबई जयपुर में एलीट ग्रुप डी के मैच में राजस्थान से भिड़ेगी. ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे के बाद, जायसवाल 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से पहले अपनी फॉर्म को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक हैं.

BCCI दे चुका निर्देश

यशस्वी की भागीदारी BCCI के उस निर्देश के मुताबिक है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को जब भी संभव हो घरेलू मैचों में खेलने के लिए कहा गया है. जायसवाल ने मुंबई के सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन संजय पाटिल को अपनी उपलब्धता के बारे में बता दिया है. पाटिल और उनकी कमेटी मंगलवार को चल रहे राउंड के खत्म होने के बाद राजस्थान मैच के लिए टीम की घोषणा कर सकती है. पहला मुकाबला मुंबई ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेला जो रद्द हो गया.

व्हाइट बॉल से कट रहा पत्ता

यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड टूर पर टेस्ट में कमाल की बल्लेबाजी की थी. व्हाइट बॉल क्रिकेट में जायसवाल को जगह पक्की करने के लिए जद्दोजहत करनी पड़ रही है. उन्होंने टी20 में 23 मुकाबले भारत के लिए खेले जिसमें 1 शतक और 5 फिफ्टी की बदौलत 723 रन ठोक दिए हैं. लेकिन इस फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल यशस्वी के सामने रोड़ा बने हुए हैं क्योंकि जायसवाल एक ओपनर हैं. इसके चलते उन्हें एशिया कप में भी मौका नहीं मिल पाया था. बात करें वनडे की तो उन्होंने वनडे में एक मैच खेला जिसमें 15 रन बनाए थे.