Advertisement
trendingNow12977898
Hindi Newsक्रिकेट

ODI में नहीं मिला मौका... अब डोमेस्टिक में जवाब देगा ये डबल सेंचुरियन? व्हाइट बॉल से धीरे-धीरे कट रहा पत्ता

Ranji Trophy: BCCI का सीधा ऑर्डर है कि टीम इंडिया से ब्रेक के दौरान प्लेयर्स खाली नहीं बैठेंगे जबकि घरेलू क्रिकेट खेलेंगे. ऐसे में भारतीय स्टार रणजी ट्रॉफी खेलते नजर आ सकते हैं. इसमें से एक नाम उस प्लेयर का है जो टेस्ट में टीम इंडिया का डबल सेंचुरियन है, वहीं वनडे और टी20 के लिए भी कमाल के बल्लेबाज हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया टूर पर फिलहाल मौका नहीं मिला. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 27, 2025, 11:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Team India
Team India

Ranji Trophy: BCCI का सीधा ऑर्डर है कि टीम इंडिया से ब्रेक के दौरान प्लेयर्स खाली नहीं बैठेंगे जबकि घरेलू क्रिकेट खेलेंगे. ऐसे में भारतीय स्टार रणजी ट्रॉफी खेलते नजर आ सकते हैं. इसमें से एक नाम उस प्लेयर का है जो टेस्ट में टीम इंडिया का डबल सेंचुरियन है, वहीं, टी20 और वनडे के लिए भी कमाल के बल्लेबाज हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया टूर पर प्लेइंग-XI में जगह नहीं बन पाई. अब ये खिलाड़ी घरेलू एक्शन के लिए तैयार हो चुका है जल्द ही टीम इंडिया का ये विस्फोटक बल्लेबाज रणजी में नजर आने वाला है. 

1 नवंबर को दिखेगा जलवा

हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल की जो 1 नवंबर से शुरू हो रहे 2025-26 रणजी ट्रॉफी के अगले राउंड में घरेलू क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. मुंबई जयपुर में एलीट ग्रुप डी के मैच में राजस्थान से भिड़ेगी. ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे के बाद, जायसवाल 14 नवंबर से कोलकाता में शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से पहले अपनी फॉर्म को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

BCCI दे चुका निर्देश

यशस्वी की भागीदारी BCCI के उस निर्देश के मुताबिक है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को जब भी संभव हो घरेलू मैचों में खेलने के लिए कहा गया है. जायसवाल ने मुंबई के सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन संजय पाटिल को अपनी उपलब्धता के बारे में बता दिया है. पाटिल और उनकी कमेटी मंगलवार को चल रहे राउंड के खत्म होने के बाद राजस्थान मैच के लिए टीम की घोषणा कर सकती है. पहला मुकाबला मुंबई ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेला जो रद्द हो गया.

ये भी पढे़ं.. बॉलिंग नहीं.. अर्जुन तेंदुलकर ने दिखाई बल्ले की धमक, हलके में लेकर बुरे फंसे गेंदबाज

व्हाइट बॉल से कट रहा पत्ता

यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड टूर पर टेस्ट में कमाल की बल्लेबाजी की थी. व्हाइट बॉल क्रिकेट में जायसवाल को जगह पक्की करने के लिए जद्दोजहत करनी पड़ रही है. उन्होंने टी20 में 23 मुकाबले भारत के लिए खेले जिसमें 1 शतक और 5 फिफ्टी की बदौलत 723 रन ठोक दिए हैं. लेकिन इस फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल यशस्वी के सामने रोड़ा बने हुए हैं क्योंकि जायसवाल एक ओपनर हैं. इसके चलते उन्हें एशिया कप में भी मौका नहीं मिल पाया था. बात करें वनडे की तो उन्होंने वनडे में एक मैच खेला जिसमें 15 रन बनाए थे. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Yashasvi Jaiswal

Trending news

DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
DNA
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
Sir
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
PM SHRI scheme
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
jammu kashmir news
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Air India की फ्लाइट में मिला तिलचट्टा, कंपनी ने लिया ऐसा 'एक्शन' कि लोग हुए कन्फ्यूज
Viral News
Air India की फ्लाइट में मिला तिलचट्टा, कंपनी ने लिया ऐसा 'एक्शन' कि लोग हुए कन्फ्यूज
CIK ने कट्टरपंथियों की साजिश की नाकाम, आतंकी बनने से 2 युवकों को बचाया
Jammu and Kahsmir
CIK ने कट्टरपंथियों की साजिश की नाकाम, आतंकी बनने से 2 युवकों को बचाया
1, 2, 3, 4, 5...दिव्यांग के साथ इंडियन आर्मी के चीफ ने लगाए पुश अप्स
Run for India
1, 2, 3, 4, 5...दिव्यांग के साथ इंडियन आर्मी के चीफ ने लगाए पुश अप्स
7 फरवरी को फाइनल लिस्ट, 4 नवंबर से मिलेगा फॉर्म, देश के इन 12 राज्यों में होगा SIR
Election Commission of India
7 फरवरी को फाइनल लिस्ट, 4 नवंबर से मिलेगा फॉर्म, देश के इन 12 राज्यों में होगा SIR
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह
online gaming
रात को मां-बहन के साथ खाया खाना, अगले दिन दे दी जान: ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज बना वजह