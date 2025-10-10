यशस्वी भव! दिल्ली में शतक जड़कर जायसवाल ने रच दिया इतिहास, अब महान सुनील गावस्कर के साथ लिया जाएगा नाम

IND vs WI 2nd Test: भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन धमाकेदार अंदाज में शतक ठोक दिया. यशस्वी जायसवाल ने 145 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. फिलहाल यशस्वी जायसवाल 199 गेंदों पर 131 रन बनाकर खेल रहे हैं. यशस्वी जायसवाल ने अभी तक अपनी पारी में 18 चौके जमाए हैं. यह यशस्वी जायसवाल के टेस्ट करियर का सातवां शतक है. यशस्वी जायसवाल ने अभी तक अपने टेस्ट करियर में 2 दोहरे शतक समेत 7 शतक और 12 अर्धशतक ठोके हैं.

दिल्ली में शतक जड़कर जायसवाल ने रच दिया इतिहास

यशस्वी जायसवाल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शतक जड़ने के बाद सुनील गावस्कर और गौतम गंभीर के साथ भारतीय सलामी बल्लेबाजों की एक महान लिस्ट में शामिल हो गए हैं. यशस्वी जायसवाल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले नौवें भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए हैं. अपने 16 साल के टेस्ट करियर के दौरान सुनील गावस्कर ने बतौर सलामी बल्लेबाज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीन शतक लगाए थे. जबकि गौतम गंभीर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय सलामी बल्लेबाज हैं.

दिल्ली में टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज

1. विजय मर्चेंट - 154 रन विरुद्ध इंग्लैंड (1951)

2. एम.एल. जयसिम्हा - 127 रन विरुद्ध इंग्लैंड (1961)

3. बुद्धि कुंदरन - 100 रन विरुद्ध इंग्लैंड (1964)

4. दिलीप सरदेसाई - 106 रन विरुद्ध न्यूजीलैंड (1965)

5. सुनील गावस्कर - 120 रन विरुद्ध वेस्टइंडीज (1979)

6. सुनील गावस्कर - 115 रन विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (1979)

7. सुनील गावस्कर - 121 रन विरुद्ध वेस्टइंडीज (1983)

8. नयन मोंगिया - 152 रन विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (1996)

9. गौतम गंभीर - 206 रन विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (2008)

10. मुरली विजय - 155 रन विरुद्ध श्रीलंका (2017)

11. यशस्वी जायसवाल - 101* रन विरुद्ध वेस्टइंडीज (2025)

अब गावस्कर के साथ लिया जाएगा जायसवाल का नाम

सुनील गावस्कर के बाद यशस्वी जायसवाल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ बतौर सलामी बल्लेबाज टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय सलामी बल्लेबाज हैं. सुनील गावस्कर ने दिल्ली में कैरेबियाई टीम के खिलाफ बतौर सलामी बल्लेबाज दो टेस्ट शतक लगाए थे. सुनील गावस्कर ने दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 1979 में 120 रन और साल 1983 में 121 रन बनाए थे. यशस्वी जायसवाल का दिल्ली में लगाया गया यह शतक जुलाई 2023 में उनके टेस्ट डेब्यू के बाद से उनका सातवां टेस्ट शतक है.

दिल्ली टेस्ट में भारत का दबदबा

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 58 रन जुटाए. केएल राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद साई सुदर्शन मैदान पर उतरे. साई सुदर्शन (87) ने यशस्वी जायसवाल के साथ 193 रन जोड़े. भारतीय टीम सीरीज के पहले मैच को पारी और 140 रन से अपने नाम कर चुकी है. पिछले मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने बल्ले के साथ गेंद से भी निराशाजनक प्रदर्शन किया था, जिसके देखते हुए इस सीरीज में भारत का पलड़ा मेहमान टीम के सामने बेहद मजबूत नजर आ रहा है.