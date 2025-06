यशस्वी जायसवाल- ए सीरियल कैच ड्रॉपर...पहले भी कटा चुके हैं टीम इंडिया की नाक, रोहित शर्मा से सुनी थी डांट

Yashasvi Jaiswal Drop Catches: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय खिलाड़ी ने शर्मनाक फील्डिंग की. लीड्स के हेडिंग्ले में इस कारण टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक बनाया, लेकिन मैदान पर युवा खिलाड़ी का समय बेहद खराब रहा. 23 वर्षीय खिलाड़ी ने मैच में चार कैच छोड़े. इस कारण इंग्लैंड ने हेडिंग्ले टेस्ट पांच विकेट से जीत लिया. यशस्वी टेस्ट पारी में चार कैच छोड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर भी बन गए.

यशस्वी की गलती, रोहित ने लगाई थी फटकार

लीड्स में उनके खराब प्रदर्शन के बाद यशस्वी का एक पुराना वीडियो फिर से सामने आया है. इसमें वह बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में बॉक्सिंग डे टेस्ट के चौथे दिन मैदान पर तीन मौके छोड़ने हुए दिख रहे हैं. यशस्वी ने आसान कैच टपकाए थे. इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यशस्वी को तत्कालीन कप्तान रोहित शर्मा ने फील्डिंग के दौरान डांट लगाई थी. दरअसल, यशस्वी सिली पॉइंट पर झुक नहीं रहे थे. वह हेलमेट पहने थे और बार-बार उठ जा रहे थे. एक बार बल्लेबाज द्वारा शॉट खेलने पर वह गेंद के सामने से हट गए थे. इस पर रोहित ने उनसे कहा था, ''गली क्रिकेट खेल रहा क्या...''

मेलबर्न में इन खिलाड़ियों को दिया था जीवनदान

यशस्वी ने दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर उस्मान ख्वाजा का कैच छोड़ा. ख्वाजा ने 21 रन बनाए. इसके बाद आकाश दीप की गेंद पर मार्नश लाबुशेन का उन्होंने आसान को टपकाया था. लाबुशेन ने फिर 70 रन बनाकर टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया था. उन्होंने फिर रवींद्र जडेजा की बॉल पर पैट कमिंस का कैच छोड़ा था तो वह 41 रन बनाने में सफल हो गए. लाबुशेन और कमिंस ने कंगारू टीम की वापसी कराई और फिर अंत में भारत मैच हार गया.

