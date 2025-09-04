यशस्वी जायसवाल-श्रेयस अय्यर बुरी तरह फेल...धोनी के 'चेलों' ने मचाया गदर, सुपरस्टार ने ठोका शतक
Advertisement
trendingNow12908996
Hindi Newsक्रिकेट

यशस्वी जायसवाल-श्रेयस अय्यर बुरी तरह फेल...धोनी के 'चेलों' ने मचाया गदर, सुपरस्टार ने ठोका शतक

Duleep Trophy 2025: दिलीप ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चेलों का जलवा देखने को मिला. बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ग्राउंड बी पर ऋतुराज गायकवाड़, खलील अहमद और दीपक चाहर ने जलवा दिखाया. दूसरे ग्राउंड पर नारायण जगदीशन ने शतकीय पारी खेली.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 04, 2025, 07:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यशस्वी जायसवाल-श्रेयस अय्यर बुरी तरह फेल...धोनी के 'चेलों' ने मचाया गदर, सुपरस्टार ने ठोका शतक

Duleep Trophy 2025: दिलीप ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चेलों का जलवा देखने को मिला. बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ग्राउंड बी पर ऋतुराज गायकवाड़, खलील अहमद और दीपक चाहर ने जलवा दिखाया.दूसरे ग्राउंड पर नारायण जगदीशन ने शतकीय पारी खेली. ऋतुराज ने 184 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं, खलील अहमद ने यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को आउट करके सनसनी मचा दी. दीपक चाहर ने वेस्ट जोन के ओपनर हार्विक देसाई को आउट किया.

ऋतुराज गायकवाड़ का शतक

ऋतुराज चेन्नई सुपरकिंग्स टीम के कप्तान हैं तो खलील पिछले सीजन में मुख्य तेज गेंदबाज थे. दीपक चाहर लंबे समय तक आईपीएल में धोनी की कप्तानी में खेले और टीम के अहम गेंदबाज बने रहे. यशस्वी 4 रन बनाकर खलील की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए. उके बाद चाहर ने हार्विक (1 रन) को यश राठौर के हाथों कैच कराया. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए आर्या देसाई ने 39 रन बनाए. उन्हें हर्ष दुबे ने क्लीन बोल्ड किया. दूसरे छोर पर ऋतुराज लगातार आगे बढ़ रहे थे. उन्होंने 206 गेंद पर 184 रन बनाए. इस दौरान 25 चौके और एक छक्का लगाया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: BCCI AGM: बीसीसीआई की गजब राजनीति...प्रेसिडेंट से लेकर आईपीएल चेयरमैन तक, अब इन पदों के लिए होगी 'लड़ाई'

श्रेयस फेल, तनुष की फिफ्टी

दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह पहली पारी में प्रभावित करने में नाकाम रहे. श्रेयस ने 28 गेंद पर 25 रन बनाए. उन्हें खलील अहमद ने क्लीन बोल्ड कर दिया. शम्स मुलानी 27 गेंद पर 18 रन बनाकर सारांश जैन का शिकार बने. दिन के अंत में तनुष कोटियान 65 और कप्तान शार्दुल ठाकुर 24 रन बनाकर नाबाद रहे. वेस्ट जोन ने 6 विकेट पर 363 रन बनाए हैं.

ये भी पढ़ें: एक या दो नहीं...9 महीने में पूरे 21 खिलाड़ियों ने लिया संन्यास, लिस्ट में एक से बढ़कर एक धुरंधर

जगदीशन ने लगाया शतक

दूसरी ओर, पहले सेमीफाइनल में साउथ जोन ने नॉर्थ जोन के खिलाफ मैच के पहले दिन पहली पारी में 3 विकेट पर 297 रन बना लिए हैं. एन जगदीशन 148 और मोहम्मद अजहरुद्दीन 11 रन बनाकर नाबाद हैं. संयोग कि बात है कि जगदीशन भी धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेल चुके हैं. देवदत्त पडिक्कल 57 और तन्मय अग्रवाल 43 रन बनाकर आउट हुए. मोहित काले ने 15 रन बनाए. नॉर्थ जोन के लिए अंशुल कंबोज ने 15 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट लिया है. निशांत सिंधू को 2 सफलता मिली है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Shreyas IyerYashasvi JaiswalMS DhoniKhalil AhmedRuturaj GaikwadDuleep Trophy 2025

Trending news

छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
Himachal
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
Milind Deora
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
P Chidambaram
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
;