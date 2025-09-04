यशस्वी जायसवाल-श्रेयस अय्यर बुरी तरह फेल...धोनी के 'चेलों' ने मचाया गदर, सुपरस्टार ने ठोका शतक

Duleep Trophy 2025: दिलीप ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चेलों का जलवा देखने को मिला. बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ग्राउंड बी पर ऋतुराज गायकवाड़, खलील अहमद और दीपक चाहर ने जलवा दिखाया.दूसरे ग्राउंड पर नारायण जगदीशन ने शतकीय पारी खेली. ऋतुराज ने 184 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं, खलील अहमद ने यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को आउट करके सनसनी मचा दी. दीपक चाहर ने वेस्ट जोन के ओपनर हार्विक देसाई को आउट किया.

ऋतुराज गायकवाड़ का शतक

ऋतुराज चेन्नई सुपरकिंग्स टीम के कप्तान हैं तो खलील पिछले सीजन में मुख्य तेज गेंदबाज थे. दीपक चाहर लंबे समय तक आईपीएल में धोनी की कप्तानी में खेले और टीम के अहम गेंदबाज बने रहे. यशस्वी 4 रन बनाकर खलील की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए. उके बाद चाहर ने हार्विक (1 रन) को यश राठौर के हाथों कैच कराया. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए आर्या देसाई ने 39 रन बनाए. उन्हें हर्ष दुबे ने क्लीन बोल्ड किया. दूसरे छोर पर ऋतुराज लगातार आगे बढ़ रहे थे. उन्होंने 206 गेंद पर 184 रन बनाए. इस दौरान 25 चौके और एक छक्का लगाया.

श्रेयस फेल, तनुष की फिफ्टी

दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह पहली पारी में प्रभावित करने में नाकाम रहे. श्रेयस ने 28 गेंद पर 25 रन बनाए. उन्हें खलील अहमद ने क्लीन बोल्ड कर दिया. शम्स मुलानी 27 गेंद पर 18 रन बनाकर सारांश जैन का शिकार बने. दिन के अंत में तनुष कोटियान 65 और कप्तान शार्दुल ठाकुर 24 रन बनाकर नाबाद रहे. वेस्ट जोन ने 6 विकेट पर 363 रन बनाए हैं.

जगदीशन ने लगाया शतक

दूसरी ओर, पहले सेमीफाइनल में साउथ जोन ने नॉर्थ जोन के खिलाफ मैच के पहले दिन पहली पारी में 3 विकेट पर 297 रन बना लिए हैं. एन जगदीशन 148 और मोहम्मद अजहरुद्दीन 11 रन बनाकर नाबाद हैं. संयोग कि बात है कि जगदीशन भी धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेल चुके हैं. देवदत्त पडिक्कल 57 और तन्मय अग्रवाल 43 रन बनाकर आउट हुए. मोहित काले ने 15 रन बनाए. नॉर्थ जोन के लिए अंशुल कंबोज ने 15 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट लिया है. निशांत सिंधू को 2 सफलता मिली है.