VIDEO: 'जायसवाल, ओह माय गॉड..' जायसवाल का जलवा देख चीखने लगी महिला फैन, अर्शदीप ने यूं उड़ाई खिल्ली

Yashasvi Jaiswal: यशस्वी जायसवाल, टीम इंडिया का वो युवा बल्लेबाज जिसने बेहद छोटे करियर में अपने लाखों फैंस बना लिए हैं. यशस्वी का अंदाज सभी को पसंद आता है. इंग्लैंड टूर पर भी जायसवाल का जलवा देखने को मिला. जिसके बाद उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी. सोशल मीडिया पर यशस्वी का एक वीडियो वायरल है जिसमें अर्शदीप सिंह उनकी खिल्ली उड़ाते नजर आ रहे हैं. यशस्वी को देखने के बाद एक महिला फैन उनसे मिलने के लिए चीख उठी थी.

अर्शदीप ने लिए मजे

यशस्वी का वीडियो इंग्लैंड दौरे के आखिरी टेस्ट मैच का है जब सभी खिलाड़ी स्टेडियम के बाहर बस की तरफ जा रहे थे. यशस्वी को देखते ही एक महिला फैन ने 'जायसवाल, जायसवाल' कहकर उन्हें बुलाया. इतने में अर्शदीप के सीने पर सांप लोट गया. उन्होंने महिला फैन की एक्टिंग की और जायसवाल की खिल्ली उड़ा दी. अर्शदीप ने लड़की की आवाज में कहा, 'जायसवाल, ओह माय गॉड, जायसवाल.' यह सुनने के बाद यशस्वी हंसते नजर आए. फैंस इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं.

यशस्वी की कमाल की बैटिंग

यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड टूर पर कमाल की बल्लेबाजी की. उन्होंने 5 मैच की 10 पारियों में 41.10 की औसत से रन ठोके. इस दौरान जायसवाल के बल्ले से 2 शतक और इतनी ही फिफ्टी निकलीं. उन्होंने इन पारियों के दम पर 411 रन ठोके और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे. वहीं, अर्शदीप डेब्यू के चलते चर्चा में थे, लेकिन इस सीरीज में उनका टेस्ट डेब्यू नहीं हुआ.

ये भी पढ़ें.. इंग्लैंड टूर पर बेंच पर काटे दिन... करियर पर लटक गई तलवार, खूंखार प्लेयर अब इस टीम से दिखाएगा फिरकी की धार

दलीप ट्रॉफी में दिखेंगे यशस्वी

यशस्वी जायसवाल अब दलीप ट्रॉफी में दिखेंगे. एशिया कप से जायसवाल बाहर रह सकते हैं. हालांकि, इंग्लैंड टूर के बाद उन्हें कुछ ही दिन का रेस्ट मिलेगा. दलीप ट्रॉफी का आगाज 8 अगस्त से होने वाला है. अब देखना दिलचस्प होगा कि घरेलू टूर्नामेंट में जायसवाल अपना जलवा बरकरार रखते हैं या नहीं.