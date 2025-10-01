Advertisement
trendingNow12944215
Hindi Newsक्रिकेट

टाइम्स मैग्जीन के टॉप-100 में जायसवाल, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर, जानें पूरी कहानी

भारत और वेस्टइंडीज के बीच शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज से पहले यशस्वी जायसवाल ने एक अनोखा काम किया है. दुनिया के टॉप 100 स्टार में जायसवाल का नाम शुमार हो गया है. वह  2025 TIME 100 Next में शामिल होने वाले इकलौते क्रिकेटर बने हैं. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

yashasvi Jaiswal
yashasvi Jaiswal

भारत और वेस्टइंडीज के बीच शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज से पहले यशस्वी जायसवाल ने एक अनोखा काम किया है. पिछले कुछ सालों में उन्होंने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है. वह टेस्ट टीम के अहम सलामी बल्लेबाज बन चुके हैं. इसी बीच उन्होंने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है कि वह वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा करने वाले इकलौते क्रिकेटर बन गए हैं. दुनिया के टॉप 100 स्टार में जायसवाल का नाम शुमार हो गया है. वह  2025 TIME 100 Next में शामिल होने वाले इकलौते क्रिकेटर बने हैं. इस बारे में उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए अपनी खुशी जाहिर की है.

X पर पोस्ट किया पोस्ट
उन्होंने अपन X अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा,  'क्या शानदार टाइम है, मुझे ऐसी लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें भविष्य को एक नया शेप देने वाले दुनिया के बेस्ट लीडर्स शामिल हैं. यह मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है. मुझे इसपर गर्व है.  इससे मुझे इस बात का अंदाजा भी लगा है कि मैं कितनी दूर आ गया हूं और मुझे कितनी दूर जाना है.'

Add Zee News as a Preferred Source

YASHASVI JAISWAL IS THE ONLY CRICKETER IN "TIME 100 NEXT"

- A Superstar in making....!!!! pic.twitter.com/JkpVCx9xzn

— Johns. (@CricCrazyJohns) September 30, 2025

करेंगे पारी की शुरुआत
भारत और वेस्टइंडीज सीरीज में टीम इंडिया के लिए अपनी पारी की शुरुआत करेंगे जायसवाल. कल मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.  बुधवार 1 अक्टूबर को यशस्वी प्रैक्टिस सेशन के दौरान जमकर पसीने बहाते दिखे. सभी की निगाहें इस विस्फोटक सलामी बल्लेबाज के प्रदर्शन पर रहेंगी. 

ये भी पढे़ं: भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन को करारा झटका, नहीं मिला खरीददार, लौटना पड़ा खाली हाथ 

जायसवाल का टेस्ट करियर 
साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले जायसवाल कल वेस्टइंडीज के खिलाफ ही अपना 25वां टेस्ट मैच खेलेंगे. उन्होंने अपने करियर में खेले 24 टेस्ट की 46 पारियों में 50.89 की शानदार औसत से 2209 रन बनाए हैं.  इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं. उनके टेस्ट करियर का सर्वोच्च स्कोर 214 रनों का रहा है. 

 

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Yashasvi JaiswalTIMES Magazine

Trending news

भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
P Chidambaram
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
chandrababu naidu
16 महीने में 48000 करोड़ खर्च, जानिए चंद्रबाबू नायडू सरकार ने कहां लगाया कितना पैसा
'आप भी एक आदिवासी, समझ सकती हैं दर्द', सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्ट्रपति को खत
Sonam Wangchuk
'आप भी एक आदिवासी, समझ सकती हैं दर्द', सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्ट्रपति को खत
'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
Siddaramaiah
'5 साल मैं ही रहूंगा CM', कांग्रेस शासित राज्य में सेट हो गया 'पावर गेम'
'मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं, लेकिन...' अबू आजमी के बयान से मचा सियासी तूफान
Abu Azmi
'मुझे मराठी से कोई नफरत नहीं, लेकिन...' अबू आजमी के बयान से मचा सियासी तूफान
63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
Richest person in West Bengal
63 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, महल जैसा घर; कौन है प. बंगाल का सबसे रईस आदमी
महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
Jammu and Kashmir
महा नवमी पर कश्मीरी पंडितों ने मांगी 90 के दशक से पहले वाली शांति, कश्मीरियत की गूंज
;