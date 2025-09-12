'आज की तारीख में...', IND vs PAK मैच को लेकर योगराज सिंह ने ठोका बड़ा दावा, इस टीम को बताया विनर
'आज की तारीख में...', IND vs PAK मैच को लेकर योगराज सिंह ने ठोका बड़ा दावा, इस टीम को बताया विनर

पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने एक दिन बाद होने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत को लेकर बड़ा दावा ठोका है. उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसी टीम नहीं है कि वो भारत को हरा दें.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 12, 2025, 03:42 AM IST
'आज की तारीख में...', IND vs PAK मैच को लेकर योगराज सिंह ने ठोका बड़ा दावा, इस टीम को बताया विनर

पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने एक दिन बाद होने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत को लेकर बड़ा दावा ठोका है. उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसी टीम नहीं है कि वो भारत को हरा दें. बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को होने वाले इस मुकाबले को लेकर भारत के बॉयकॉट करने की मांग हो रही है. योगराज सिंह ने इसे लेकर भी अपनी राय रखी. उनका कहना है भारत-पाकिस्तान मैच को सियासत से दूर रखना चाहिए.

'राजनीति नहीं होनी चाहिए...'

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी. पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने कहा है कि भारत-पाकिस्तान मैच को सियासत से दूर रखना चाहिए. पाकिस्तान टीम हमें नहीं हरा सकती है. योगराज सिंह ने कहा, 'भारत-पाकिस्तान मैच को मैच की तरह ही लिया जाना चाहिए. इसे लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. खिलाड़ियों को सियासत में नहीं खींचना चाहिए. इससे ज्यादा मैच पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है.' 

'पाकिस्तान भारत को नहीं हरा सकता'

युवराज सिंह के पिता ने आगे कहा, 'इंग्लैंड में युवराज सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था. इसका क्या फायदा हुआ. हम खेलते तो जीत कर आते. उस समय नहीं खेले तो फिर अब क्यों खेल रहे हैं. जब भी मौका मिले भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए. आज की तारीख में पाकिस्तान टीम ऐसी नहीं है कि भारत को हरा सके.'

'जब तक आईपीएल है...'

उन्होंने कहा, 'भारतीय टीम बहुत अच्छी और मजबूत है. मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त कोई भी टीम हमें हरा सकती है. हमारी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो आईपीएल में अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. हम लोग देश के गौरव के लिए खेल रहे हैं. भारत की मौजूदा टीम में जो खिलाडी हैं, या आने वाले समय के जो खिलाड़ी हैं, वो बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे. इसमें आईपीएल का बहुत बड़ा योगदान है. जब तक आईपीएल है, भारतीय क्रिकेट को कोई पछाड़ नहीं सकता.'

भारत सरकार ने दी परमिशन

दरअसल, अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे. इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ था. भारत ने इसके जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर POK स्थित आतंकी ठिकाने नष्ट किए थे. सैन्य संघर्ष के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध न रखने की बात कही थी. माना जा रहा था कि एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच स्थगित हो सकता है. लेकिन, टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले भारत सरकार ने एशिया कप को वैश्विक टूर्नामेंट बताते हुए भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति दी थी.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Asia Cup 2025IND vs PakYograj Singh

;