'पीठ में छुरा घोंपने वाले..' धोनी-कोहली पर गंभीर आरोप, योगराज का चौंकाने वाला बयान, सचिन को बताया युवराज का सच्चा दोस्त

एमएस धोनी और विराट कोहली, दो ऐसे दिग्गज जिनका नाम महान क्रिकेटर्स की श्रेणी में आता है. लाखों फैंस इन भारतीय दिग्गजों को एक्शन में देखने के लिए आदी रहते हैं. हर तरफ तारीफ के बीच धोनी और कोहली पर ऐसे आरोप लगे हैं कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. युवराज सिंह के पिता योगराज ने इन्हें लेकर चौंकाने वाला बयान दे दिया है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने विराट कोहली और एमएस धोनी समेत अपने बेटे के पूर्व साथियों पर नए आरोप लगाए हैं. इतना ही नहीं, उन्हें पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया है.

सचिन को बताया सच्चा दोस्त

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने महानतम सचिन तेंदुलकर को ही युवराज को उनका सच्चा दोस्त बताया है. योगराज ने डंके की चोट पर कहा, 'जैसा कि मैंने आपको बताया, सफलता, धन और प्रसिद्धि के क्षेत्र में कोई दोस्त नहीं होता. हमेशा पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग होते हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं. लोग युवराज सिंह से डरते थे क्योंकि उन्हें डर था कि वह उनकी सीटें हड़प लेंगे. क्योंकि वह ईश्वर द्वारा बनाया गया एक महान खिलाड़ी था. वह महानतम खिलाड़ियों में से एक रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

युवराज ने बताए कई रिकॉर्ड्स

युवराज सिंह के पिता ने इससे पहले भी युवराज के पुराने साथियों पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कई बार दावा किया है कि उनके बेटे को समय से पहले संन्यास पर मजबूर किया गया. युवराज सिंह ने 2000 से 2017 तक भारत के लिए 402 भारत के लिए खेले, जिसमें उन्होंने 35.05 की औसत से 11,178 रन बनाए. इस दौरान युवी के बल्ले से 17 शतक और 71 अर्द्धशतक शामिल हैं. उन्होंने 2002 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, 2007 आईसीसी टी20 विश्व कप और 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का हिस्सा बनकर भारत की प्रमुख खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

ये भी पढे़ं.. 92.60 का औसत और लगातार 5 फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, फिर भी खूंखार बल्लेबाज को सता रहा डर, कहा- यह चिंताजनक है..

6 गेंद में 6 छक्के का रिकॉर्ड

युवराज सिंह अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते थे. उन्होंने 6 गेंद में लगातार 6 छक्कों का रिकॉर्ड भी कायम किया जिसके चर्चे आज भी देखने को मिलते हैं. उन्होंने 6 गेंद में 36 रन स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदो पर टी20 वर्ल्ड कप के दौरान ठोके थे. उस दौरान युवी और ब्रॉड के बीच कहासुनी भी देखने को मिली थी. इसके अलावा भी युवी ने कई रिकॉर्ड्स बनाए.