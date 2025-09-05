'पीठ में छुरा घोंपने वाले..' धोनी-कोहली पर गंभीर आरोप, योगराज का चौंकाने वाला बयान, सचिन को बताया युवराज का सच्चा दोस्त
Advertisement
trendingNow12910126
Hindi Newsक्रिकेट

'पीठ में छुरा घोंपने वाले..' धोनी-कोहली पर गंभीर आरोप, योगराज का चौंकाने वाला बयान, सचिन को बताया युवराज का सच्चा दोस्त

एमएस धोनी और विराट कोहली, दो ऐसे दिग्गज जिनका नाम महान क्रिकेटर्स की श्रेणी में आता है. लाखों फैंस इन भारतीय दिग्गजों को एक्शन में देखने के लिए आदी रहते हैं. हर तरफ तारीफ के बीच धोनी और कोहली पर ऐसे आरोप लगे हैं कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. युवराज सिंह के पिता योगराज ने इन्हें लेकर चौंकाने वाला बयान दे दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 05, 2025, 06:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Yograj Singh
Yograj Singh

एमएस धोनी और विराट कोहली, दो ऐसे दिग्गज जिनका नाम महान क्रिकेटर्स की श्रेणी में आता है. लाखों फैंस इन भारतीय दिग्गजों को एक्शन में देखने के लिए आदी रहते हैं. हर तरफ तारीफ के बीच धोनी और कोहली पर ऐसे आरोप लगे हैं कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. युवराज सिंह के पिता योगराज ने इन्हें लेकर चौंकाने वाला बयान दे दिया है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने विराट कोहली और एमएस धोनी समेत अपने बेटे के पूर्व साथियों पर नए आरोप लगाए हैं. इतना ही नहीं, उन्हें पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया है.

सचिन को बताया सच्चा दोस्त

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने महानतम सचिन तेंदुलकर को ही युवराज को उनका सच्चा दोस्त बताया है. योगराज ने डंके की चोट पर कहा, 'जैसा कि मैंने आपको बताया, सफलता, धन और प्रसिद्धि के क्षेत्र में कोई दोस्त नहीं होता. हमेशा पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग होते हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं. लोग युवराज सिंह से डरते थे क्योंकि उन्हें डर था कि वह उनकी सीटें हड़प लेंगे. क्योंकि वह ईश्वर द्वारा बनाया गया एक महान खिलाड़ी था. वह महानतम खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

युवराज ने बताए कई रिकॉर्ड्स

युवराज सिंह के पिता ने इससे पहले भी युवराज के पुराने साथियों पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कई बार दावा किया है कि उनके बेटे को समय से पहले संन्यास पर मजबूर किया गया. युवराज सिंह ने 2000 से 2017 तक भारत के लिए 402 भारत के लिए खेले, जिसमें उन्होंने 35.05 की औसत से 11,178 रन बनाए. इस दौरान युवी के बल्ले से 17 शतक और 71 अर्द्धशतक शामिल हैं. उन्होंने 2002 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, 2007 आईसीसी टी20 विश्व कप और 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का हिस्सा बनकर भारत की प्रमुख खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

ये भी पढे़ं.. 92.60 का औसत और लगातार 5 फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, फिर भी खूंखार बल्लेबाज को सता रहा डर, कहा- यह चिंताजनक है..

6 गेंद में 6 छक्के का रिकॉर्ड

युवराज सिंह अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते थे. उन्होंने 6 गेंद में लगातार 6 छक्कों का रिकॉर्ड भी कायम किया जिसके चर्चे आज भी देखने को मिलते हैं. उन्होंने 6 गेंद में 36 रन स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदो पर टी20 वर्ल्ड कप के दौरान ठोके थे. उस दौरान युवी और ब्रॉड के बीच कहासुनी भी देखने को मिली थी. इसके अलावा भी युवी ने कई रिकॉर्ड्स बनाए.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Yograj Singh

Trending news

खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
khalistan news
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
Kongmarula Pass
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
Srinagar
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
Assam
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
armed forces
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
कांग्रेस नेता की पिटाई के CCTV से केरल में बवाल, शशि थरूर ने उठाये सवाल
#Congress
कांग्रेस नेता की पिटाई के CCTV से केरल में बवाल, शशि थरूर ने उठाये सवाल
'...तो इसमें गलत क्या है?', महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव
Ajit Pawar
'...तो इसमें गलत क्या है?', महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव
पोते से दादी का स्नेह अपनी जगह लेकिन... हाई कोर्ट का यह फैसला आपको जानना चाहिए
Bombay High Court News
पोते से दादी का स्नेह अपनी जगह लेकिन... हाई कोर्ट का यह फैसला आपको जानना चाहिए
JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
opration sindoor
JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना ने क्यों की मोहन भागवत की तारीफ?
Mohan Bhagwat statement
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना ने क्यों की मोहन भागवत की तारीफ?
;