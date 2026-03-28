'जब मैं पैदा हुआ तो पिता 72 साल के थे और मां..' योगराज सिंह का हैरतअंगेज खुलासा, धोनी की तारीफ में क्यों कही ये बात?

भारतीय दिग्गज युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. एक बार फिर उन्होंने आईपीएल 2026 से पहले अपने बयान से खलबली मचा दी है. योगराज सिंह बात तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास पर कर रहे थे. उन्होंने उम्र और रिटायरमेंट को लेकर बढ़ती चर्चाओं के बीच विराट कोहली और रोहित शर्मा पर तीखा तंज कस डाला. 44 साल की उम्र में धोनी के खेल की तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन इस बीच ऐसा खुलासा कर दिया कि सोशल मीडिया पर छा गए हैं.

एक फॉर्मेट खेलते हैं रोहित और कोहली

रोहित शर्मा और विराट कोहली भले ही 40 की उम्र के आस-पास हैं, लेकिन पूरी तरह किसी भी फॉर्मेट के लिए फिट हैं. इसके बाद भी दोनों ने टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया था. पिछले साल टेस्ट को अलविदा कहा जबकि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में खिताबी जीत के बाद टी20 से विदाई ली थी. अब एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, जिसके चलते योगराज सिंह ने बेबाक अंदाज में दोनों के रिटायरमेंट के फैसले पर तंज कसा और उन्हें युवा क्रिकेटर्स की श्रेणी में रखा.

क्या बोले योगराज सिंह?

इनसाइड स्पोर्ट्स से बातचीत में योगराज सिंह ने कहा, 'रोहित शर्मा और विराट कोहली युवा क्रिकेटर हैं और वे क्रिकेट छोड़ना चाहते हैं. उनकी जिंदगी पर लानत है. दुनिया को यह एहसास दिलाओ कि तुम सबसे बेहतरीन हो, कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता. भले ही तुम्हारी उम्र पचास साल हो जाए और तुम तब भी दोहरा शतक बना रहे हो, तो भी कोई तुम्हें टीम से बाहर नहीं करेगा. इसलिए, इस देश में उम्र का यह फैक्टर बहुत ही मज़ेदार है.'

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धोनी की तारीफ करते हुए कह दी बड़ी बात

उन्होंने आगे कहा, 'धोनी अभी भी खेल रहे हैं और उन्हें अगले 10 सालों तक ऐसे ही खेलते रहना चाहिए. क्योंकि उन्होंने सही अनुशासन और लगन से अपनी फिटनेस साबित की है. मैं आज भी उनके फोरआर्म्स (कलाई की मांसपेशियों) को देखता हूं क्या जबरदस्त इंसान हैं! लोग होते कौन हैं उन्हें रिटायर होने के लिए कहने वाले? बिल्कुल नहीं. जहां तक क्रिकेट की बात है, तो मैं उन्हें सलाम करता हूं.'

योगराज सिंह ने इस बीच एक खुलासा किया. उन्होंने कहा, 'मेरे पिता 72 साल के थे जब मैं पैदा हुआ. वह 60 साल के थे जब उन्होंने मेरी 19 साल की मां से शादी की. यहां उम्र की बात की जाती है. '