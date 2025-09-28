Advertisement
trendingNow12939446
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK: महामुकाबले में लौटेगा भारत का सबसे घातक हथियार, अकेले दम पर पाकिस्तान की उड़ा देगा धज्जियां!

टीम इंडिया 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार है. भारत और पाकिस्तान के बीच अब से कुछ घंटों में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. टूर्नामेंट में दोनों टीमें तीसरी बार आमने-सामने होंगी. भारतीय टीम ने अब तक टूर्नामेंट में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी को दोनों मुकाबलों में हराया है. अब भारत तीसरी बार धूल चटाकर खिताब जीतने उतरेगा. इस महाजंग के लिए भारतीय प्लेइंग-11 में सबसे घातक हथियार की वापसी होने वाली है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 28, 2025, 05:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK: महामुकाबले में लौटेगा भारत का सबसे घातक हथियार, अकेले दम पर पाकिस्तान की उड़ा देगा धज्जियां!

टीम इंडिया 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार है. भारत और पाकिस्तान के बीच अब से कुछ घंटों में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. टूर्नामेंट में दोनों टीमें तीसरी बार आमने-सामने होंगी. भारतीय टीम ने अब तक टूर्नामेंट में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी को दोनों मुकाबलों में हराया है. अब भारत तीसरी बार धूल चटाकर खिताब जीतने उतरेगा. इस महाजंग के लिए भारतीय प्लेइंग-11 में सबसे घातक हथियार की वापसी होने वाली है.

प्लेइंग-11 में लौटेगा सबसे घातक हथियार

दरअसल, इस हाई-वोल्टेज मैच के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की प्लेइंग-11 में वापसी होने वाली है. बता दें कि बुमराह को श्रीलंका के खिलाफ भारत के आखिरी सुपर-4 मुकाबले में रेस्ट दिया गया था. हालांकि, अब बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ने को पूरी तरह तैयार होंगे. भले ही बुमराह टूर्नामेंट में खेले चार मैचों में 5 विकेट ही ले पाए हैं, लेकिन बड़े मुकाबलों में वह मैच विनर साबित होते हैं. पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह चले तो वह अकेले दम पर बैटिंग ऑर्डर तबाह कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शिवम दुबे की वापसी की संभावना

श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में भारत ने प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए थे. जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की जगह अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को शामिल किया गया. ऐसे में शिवम दुबे की भी फाइनल मुकाबले के लिए वापसी करने की संभावना है. शिवम दुबे टूर्नामेंट में अब तक 5 मुकाबले खेल चुके हैं. इसे देखते हुए बहुत कम उम्मीद है कि हेड कोच और कप्तान उनकी जगह किसी और को खिलाकर प्लेइंग-11 में कोई एक्सपेरिमेंट करें.

शिवम दुबे की वापसी की संभावना

श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में भारत ने प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए थे. जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की जगह अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को शामिल किया गया. ऐसे में शिवम दुबे की भी फाइनल मुकाबले के लिए वापसी करने की संभावना है. शिवम दुबे टूर्नामेंट में अब तक 5 मुकाबले खेल चुके हैं. ऐसे में बहुत कम चांस हैं कि हेड कोच और कप्तान उनकी जगह किसी और को खिलाकर प्लेइंग-11 में कोई एक्सपेरिमेंट करें.

अभिषेक-गिल पर रहेगा दारोमदार 

पूरे सीजन में अभिषेक शर्मा और उपकप्तान गिल ने ओपनिंग करते हुए भारत की तूफानी शुरुआत दी है. खासकर, अभिषेक शर्मा जो बेहद खतरनाक फॉर्म में हैं और लगातार तीन अर्धशतक जड़ चुके हैं. इसमें एक पाकिस्तान के खिलाफ भी शामिल है, जो सुपर-4 मैच में आया था. इस मुकाबले में अभिषेक-गिल की ओपनिंग जोड़ी ने शतकीय साझेदारी कर पाकिस्तानी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी थी. ऐसे में फाइनल में भी उनसे इसी प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

अर्शदीप सिंह को मिलेगा मौका?

देखना दिलचस्प होगा कि क्या अर्शदीप सिंह को प्लेइंग-11 में मौका मिलेगा. बता दें कि अर्शदीप को सिर्फ दो ही मैच में मौका मिला है. ओमान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में और श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 के मुकाबले में. श्रीलंका वाले मुकाबले में अर्शदीप ने अंतिम ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मुकाबले को टाई कराने में बड़ी भूमिका निभाई और फिर सुपर ओवर में श्रीलंका को दो रन पर ही रोककर भारत को जीत दिलाई. अर्शदीप इस फॉर्मेट में भारत के सबसे ज्यादा 101 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. इससे भी खास यह है कि उन्हें दबाव वाले समय में गेंदबाजी करने का अनुभव है. शुरुआती और डेथ ओवर्स में अर्शदीप बेहद घातक साबित होते हैं. देखना यह भी होगा अगर उन्हें प्लेइंग-11 में लाया जाता है तो किससे रिप्लेस किया जाएगा.

ये हो सकती है भारत की प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या/अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Jasprit BumrahTeam IndiaInd vs Pak Final

Trending news

गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
DNA
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
Tamil Nadu News In Hindi
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Vijay
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
Sabarimala Yatra News
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
kangana ranaut
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
bareilly violence
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
;