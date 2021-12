क्रिकेट में नस्लवाद का मुद्दा फिर गरमाया, आरोप के बाद पूरे कोचिंग स्टाफ ने दिया इस्तीफा

लंदन: यॉर्कशायर (Yorkshire) के प्लेयर अजीम रफीक (Azeem Rafiq) द्वारा नस्लवाद (Racism) का आरोप लगाने के बाद इंग्लैंड (England) के क्रिकेट क्लब के सदस्यों पर गाज गिरी है.

क्रिकेट निदेशक मार्टिन मॉक्सन (Martyn Moxon) और हेड कोच एंड्रयू गेल (Andrew Gale) सहित यॉर्कशायर (Yorkshire) के पूरे कोचिंग स्टाफ ने अजीम रफीक (Azeem Rafiq) के नस्लीय भेदभाव के आरोपों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.





मार्टिन मॉक्सन (फाइल फोटो)

'टेंशन में दिया इस्तीफा'

मार्टिन मॉक्सन (Martyn Moxon) ने तनाव संबंधी बीमारी के कारण अपना पद छोड़ा है जबकि एंड्रयू गेल (Andrew Gale) 11 साल पहले किए गए एक ट्वीट की सुनवाई लंबित होने के कारण 9 नवंबर से निलंबित चल रहे हैं.





एंड्रयू गेल (फोटो-Twitter)



यॉर्कशायर (Yorkshire) ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, ‘हम पुष्टि कर सकते हैं कि क्रिकेट निदेशक मार्टिन मॉक्सन और सीनियर टीम के कोच एंड्रयू गेल सहित कोचिंग टीम के सभी सदस्यों ने आज क्लब छोड़ दिया है.’ रफीक ने क्लब पर संस्थानिक नस्लवाद का आरोप लगाया था.

We can confirm that Martyn Moxon, Director of Cricket, and Andrew Gale, First XI Coach, have left the Club today (3 December), in addition to all members of the coaching team

— Yorkshire CCC (@YorkshireCCC) December 3, 2021