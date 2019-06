युवराज सिंह की रिटायरमेंट पर बोले रोहित शर्मा- 'आप ऐसी विदाई के हकदार नहीं'

नई दिल्ली: भारत को दो विश्व कप दिलाने वाले हरफनमौला खिलाड़ी युवराज सिंह (Yuvraj singh) ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया. इस मौके पर क्रिकेट जगत से कई लोगों ने उन्हें बधाइयां दी. हालांकि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit sharma) ने ट्वीट कर कहा है कि वे युवराज सिंह (Yuvraj singh) के ऐसे संन्यास से खुश नहीं हैं. रोहित शर्मा (Rohit sharma) ने युवराज सिंह (Yuvraj singh) के लिए ट्वीट कर लिखा, 'जब आपके पास वो चीज नहीं रहती, तभी आपको उसकी कमी का अहसास होता है. बहुत सारा प्यार मेरे भाई. आप एक बेहतर विदाई के हकदार थे.'

You don’t know what you got till its gone. Love you brotherman You deserved a better send off. @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/PC2cR5jtLl — Rohit Sharma (@ImRo45) June 10, 2019

You know how I feel inside ! Love u brothaman you go be a legend — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) June 10, 2019

टी20 में खेलना चाहते हैं युवराज

यहां आपको बता दें कि युवराज ने मुंबई में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह उनके लिए काफी भावनात्मक पल है और उनका करियर एक रोलर-कोस्टर की तरह रहा है. युवराज ने कहा कि वह काफी समय से रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे और अब उनका प्लान आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त टी-20 टूर्नामेंट्स में खेलने का है.

कोहली ने दी शुभकामनाएं

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट कर लिखा, 'देश के साथ एक शानदार करियर के लिए बधाई पाजी. आपने हमें काफी यादें और जीत दी हैं. मैं आपको आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं. एक तरफा चैम्पियन.'

Congratulations on a wonderful career playing for the country paji. You gave us so many memories and victories and I wish you the best for life and everything ahead. Absolute champion. @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/LXSWNSQXog — Virat Kohli (@imVkohli) June 10, 2019

कैफ ने बताया योद्धा

2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में युवराज के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाने वाले बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने कहा, 'खेल के इतिहास के सर्वकालिक महान मैच विजेता खिलाड़ियों में शुमार. एक योद्धा जिसने कई मुसीबतों के बाद भी शानदार करियर बनाया और एक विजेता की तरह निकल कर आया. हम सभी को आप पर गर्व है युवराज.'

One of the greatest match-winners in the history of the game,a fighter who built an extraordinary career through difficult challenges & came out a winner every time-We all are so proud of you #YuvrajSingh , u can be very proud of what u have you done for our country @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/w4wUe31De0 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 10, 2019

2012 में आखिरी टेस्ट खेले थे युवराज

युवराज ने अपना अंतिम टेस्ट साल 2012 में खेला था. सीमित ओवरों के क्रिकेट में वह अंतिम बार 2017 में दिखे थे. युवराज ने साल 2000 में पहला वनडे, 2003 में पहला टेस्ट और 2007 में पहला टी-20 मैच खेला था.

युवी ने खेले 400 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच

चंडीगढ़ में साल 1981 में जन्में युवराज ने भारत के लिए 40 टेस्ट, 304 वनडे और 58 टी-20 मैच खेले. टेस्ट में युवराज ने तीन शतकों और 11 अर्धशतकों की मदद से कुल 1900 रन बनाए जबकि वनडे में उन्होंने 14 शतकों और 52 अर्धशतकों की मदद से 8701 रन जुटाए.

सहवाग बोले- युवराज ने बीमारी को भी हराया

भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग ने लिखा, 'खिलाड़ी आते जाते हैं, लेकिन युवराज सिंह (Yuvraj singh) जैसा खिलाड़ी काफी मुश्किल से मिलता है. काफी मुश्किल हालात का सामना किया, बीमारियों को हराया, गेंदबाजों को पीटा, दिल जीते. अपनी इच्छाशाक्ति से कई लोगों को प्रेरित किया. जिंदगी के लिए शुभकामनाएं युवी.'

Players will come and go,but players like @YUVSTRONG12 are very rare to find. Gone through many difficult times but thrashed disease,thrashed bowlers & won hearts. Inspired so many people with his fight & will-power. Wish you the best in life,Yuvi #YuvrajSingh. Best wishes always pic.twitter.com/sUNAoTyNa8 — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 10, 2019

टी-20 मैचों में युवराज ने कुल 1177 रन बनाए. इसमें आठ अर्धशतक शामिल हैं. युवराज ने टेस्ट मैचों में 9, वनडे में 111 और टी-20 मैचो में 28 विकेट भी लिए हैं. युवराज ने 2008 के बाद कुल 231 टी-20 मैच खेले हैं और 4857 रन बनाए हैं. उन्होंने टी-20 मैचों में 80 विकेट भी लिए हैं.

2011 विश्व कप में युवी ने 15 विकेट भी लिए थे

भारत ने जब साल 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में दूसरी बार आईसीसी विश्व कप जीता था, तब 37 साल के युवराज एक लड़ाके के रूप में सामने आए थे. युवराज ने उस विश्व कप में 362 रन (एक शतक और चार अर्धशतक) बनाने के अलावा 15 विकेट भी हासिल किए थे और चार बार मैन ऑफ द मैच के अलावा प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए थे.

लक्ष्मण बोले-तुम्हारे साथ खेलने में मजा आया

पूर्व बल्लेबाज वीवीएस. लक्ष्मण ने लिखा है, 'तुम्हारे साथ खेलने में मजा आया युवी. आप खेल के इतिहास में सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में गिने जाओगे. आप अपनी प्रतिबद्धता, जुनून से हमारे लिए प्रेरणा रहे हो.'

It’s been an absolute pleasure playing with Yuvi. You will go down as one of the greatest players in the history of the game. You have been an inspiration to us with your resilience,determination & above all the love & passion you showed towards the game. Good luck @YUVSTRONG12 ! pic.twitter.com/vlXUdkgJSz — VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 10, 2019

कुछ समय तक युवराज के विकल्प तक देखे जाने वाले सुरेश रैना ने लिखा, 'एक युग का अंत है. युवी पा, आपकी बल्लेबाजी काबिलियत, शानदार छक्के, बेहतरीन कैच और वो शानदार समय जो हमने साथ बिताया, वो सब याद आएगा. जो क्लास आप मैदान पर लेकर आए वो हम सभो को प्रेरित करेगी.'

