'विराट मैच फिनिश करते हैं... आप नहीं', रिपोर्टर के सवाल पर भड़के बाबर आजम, गुस्से में कर दी ऐसी हरकत

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के दौरान बाबर आजम अपने एक गुस्सैल बर्ताव के कारण अचानक चर्चा में आ गए हैं. बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में इन दिनों पेशावर जालमी टीम की कप्तानी कर रहे हैं. पेशावर जालमी के कप्तान बाबर आजम से बुधवार को हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली को लेकर एक ऐसा सवाल किया कि जिसके बाद वह भड़क गए.
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पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के दौरान बाबर आजम अपने एक गुस्सैल बर्ताव के कारण अचानक चर्चा में आ गए हैं. बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में इन दिनों पेशावर जालमी टीम की कप्तानी कर रहे हैं. पेशावर जालमी के कप्तान बाबर आजम से बुधवार को हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली को लेकर एक ऐसा सवाल किया कि जिसके बाद वह भड़क गए. बाबर आजम ने गुस्से में ऐसी हरकत कर दी, जिससे सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ रहा है.
पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में बुधवार को बाबर आजम की टीम पेशावर जालमी जैसे-तैसे हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ गिरते-पड़ते 4 विकेट से मैच जीतने में कामयाब रही. हैदराबाद किंग्समैन ने पेशावर जालमी को जीत के लिए 146 रन का टारगेट दिया था. जवाब में पेशावर जालमी की टीम ने गिरते-पड़ते किसी तरह इस मैच को आखिरी गेंद पर जाकर 4 विकेट से जीता. 146 रन के मामूली से टारगेट को चेज करने में पेशावर जालमी टीम की हालत खराब हो गई. इस मैच के बाद बाबर आजम की मैच फिनिश करने की काबिलियत पर सवाल उठाए गए.
(@toxifyxe) April 9, 2026
(@i\_zaibi\_07) April 8, 2026
(@RichKettle07) April 9, 2026
बाबर आजम से इस मैच के बाद एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आप विराट कोहली की तरह मैच फिनिश क्यों नहीं कर पाते. बस फिर क्या था? बाबर आजम गुस्से से लाल हो गए. रिपोर्टर ने बाबर आजम और विराट कोहली के बीच तुलना कर डाली, यह कहते हुए कि विराट कोहली हमेशा अपनी टीम के लिए मैच फिनिश करते हैं, लेकिन, बाबर आजम ऐसा नहीं कर पाते हैं. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने बाबर आजम से उनकी फिनिशिंग काबिलियत को लेकर हो रही आलोचना के बारे में पूछा और उनकी तुलना भारत के स्टार विराट कोहली से की.
पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा, 'बाबर आजम आपसे बहुत उम्मीदें हैं. आप पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैच खत्म नहीं करते. आपकी तुलना अक्सर विराट कोहली से की जाती है. क्या आपको लगता है कि यह तुलना सही है?' बाबर आजम ने पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल को बीच में ही रोकते हुए इस तुलना को तुरंत बंद कर दिया. बाबर आजम ने गुस्से में जवाब दिया, 'खत्म कर दें आप. जिस वजह से आप सवाल कर रहे हैं, छोड़ दें आप. मैंने बहुत मैच फिनिश किए हैं, आपको लगता नहीं है पर मैंने बहुत मैच फिनिश किए हैं.'