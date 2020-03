हरभजन सिंह ने की जोंटी रोड्स की तारीफ, जानिए क्या कहा

मुंबई: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) ने भारत को उनसे अधिक देखा है. हरभजन ने रोड्स से कहा कि अगली बार वह उन्हें भी साथ लेकर जाएं. दुनिया के बेहतरीन फील्डर में शुमार रोड्स इस वक्त अपने परिवार के साथ भारत में अपनी छुट्टियां मना रहे हैं. उन्होंने ऋषिकेश में गंगा स्नान किया.

रोड्स ने पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की. रोड्स ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, "पवित्र गंगा के ठंडे पानी में डुबगी लगाने के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों फायदे हैं."

हरभजन ने उनकी इस पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा, "मेरे दोस्त, आपने मुझसे ज्यादा भारत देखा है। आपको गंगा में डुबकी लगाते देखना अच्छा लगता है। अगली बार मुझे भी साथ लेकर चलिएगा."

You have seen more india thn me my friend.. good to see you enjoying and having dip in holy Ganga next time take me along https://t.co/TgTlGgnTSe

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 4, 2020