वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना महारिकॉर्ड, 15 की उम्र में हुआ टीम इंडिया में सेलेक्शन

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. IPL 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड व इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई है. वैभव सूर्यवंशी ने इसी के साथ ही महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना महारिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस महीने के आखिर में भारतीय टीम आयरलैंड के दौरे पर जाने वाली है, जहां उसे दो T20 मैच खेलने हैं. ऐसे में टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी को शामिल करने की मांग जोर पकड़ती जा रही थी.
वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 के 16 मैचों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने इस दौरान 237.30 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में अभी तक एक शतक और 5 अर्धशतक जमाए हैं. IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी का हाईएस्ट स्कोर 103 रन रहा है. वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 सीजन में कुल 72 छक्के ठोके हैं. वैभव सूर्यवंशी को उनके इस शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने उन्हें आयरलैंड व इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया में सेलेक्ट किया है.
सचिन तेंदुलकर को जब साल 1989 में पहली बार भारतीय टीम में चुना गया, तो उनकी उम्र 16 साल थी. हालांकि अब सचिन तेंदुलकर का ये 37 साल पुराना महारिकॉर्ड टूट चुका है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन अजीत अगरकर ने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन ने हमें उन्हें चुनने के लिए लगभग मजबूर कर दिया है. मैं उनकी उम्र जानता हूं और यह अवसर उनके करियर में कितना जल्दी आया है.'
अजीत अगरकर ने कहा, 'हम जानते हैं कि उसने अंडर-19 लेवल पर क्या किया है और हम सभी ने उसका टैलेंट देखा है. जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं, तो जाहिर तौर पर कठिन चुनौतियां होंगी, लेकिन उन्होंने अपना अपना शानदार टैलेंट दिखाया है. वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन ने उन्हें चुना है. खासकर टी20 क्रिकेट में, उनके प्रदर्शन ने हमारे लिए काम आसान कर दिया.'
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी.