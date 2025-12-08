क्रिकेट इतिहास के सबसे युवा ‘ट्रिपल-फॉर्मेट सेंचुरियन, लिस्ट में भारतीयों की धाक, नंबर-1 ने  उड़ाए होश

क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी हुए हैं. आजकल के युवा खिलाड़ियों ने खेलने का अंदाज पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. पहले बल्लेबाजी करने आए खिलाड़ी अपनी पारी को आहिस्ता से आगे बढ़ाते थे, लेकिन अब बल्लेबाज आते संग ही लंबे-लंबे हवाई फायर दांगने लग जाते हैं. क्रिकेट जगत में ऐसे कई दिग्गज हुए हैं, जिन्होंने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिसकी कल्पना कर पाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे अनोखे रिकॉर्ड के बारे में जिसे तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी चुनौती समान है. दरअसल, हम आपको बताने वाले हैं वनडे, टेस्ट और टी20 यानी सभी फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में शतक ठोकने वाले स्टार खिलाड़ी के बारे में.
ब्रायन ब्रेनेट
जिम्बाब्वे के विस्फोटक बल्लेबाज ब्रायन बेनेट इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों में सबसे कम उम्र में शतक ठोकने वाले नंबर 1 खिलाड़ी हैं. बैनेट ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड 21 साल 324 दिनों की उम्र में हासिल किया है. वह ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी हैं. बेनेट टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेटों में शतक ठोक चुके हैं.
अहमद शहजाद
लिस्ट में दूसरे पायदान पर पाकिस्तान के बल्लेबाज अहमद शहजाद का नाम है. शहजाद ने जबरदस्त आँकड़ा 22 साल 127 दिनों में हासिल किया था. जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट से पहले ये रिकॉर्ड शहजाद के नाम पर स्थापित था. हालांकि, उन्होंने ये रिकॉर्ड हाल ही में बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है.
शुभमन गिल
लिस्ट में तीसरे पायदान पर भारत के स्टार बल्लेबाज व कप्तान शुभमन गिल का नाम शुमार है. भारत की तरफ से तीनों फॉर्मेटों में सबसे कम उम्र में शतक ठोकने के मामले में शुभमन गिल का नाम है. उन्होंने 23 साल 146 दिनों की उम्र के दौरान भारत के लिए सभी फॉर्मेट में शतक जड़कर ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया था.
सुरेश रैना
लिस्ट में चौथे पायदान पर भारत के स्टार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज व पावर हिटर सुरेश रैना का नाम शुमार है.सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले रैना चौथे और भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं. उनके नाम पर 23 साल 241 दिनों में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक जड़ने का महारिकॉर्ड स्थापित है. उन्हें "MR IPL" के नाम से भी जाना जाता है.
यशस्वी जायसवाल
पांचवें और आखिरी पायदान पर इस मामले में भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का नाम काबिज है. बता दें कि जायसवाल ने ये मुकाम 23 साल 343 दिनों की उम्र में हासिल किया था.
