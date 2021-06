'तेरा बाप भी करेगा ये काम', पाक कोच Younis Khan ने ये कहकर की थी Hasan Ali से बदतमीजी

कराची: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के एक अधिकारी द्वारा कथित दुर्व्यवहार के बाद यूनिस खान (Younis Khan) ने इंग्लैंड दौरे से पहले राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच का पद छोड़ा था. लेकिन अब ये भी बात सामने आ रही है कि यूनिस का तेज गेंदबाज हसन अली (Hasan Ali) के साथ भी एक बड़ा विवाद हुआ था.

एक विश्वसनीय सूत्र ने पीटीआई को बताया कि यूनिस (Younis Khan) कुछ दिन के बाद टीम के जैविक रूप से सुरक्षित माहौल से जुड़ना चाहते थे लेकिन बोर्ड के अधिकारी के साथ हुई बातचीत के बाद इस पूर्व कप्तान ने बल्लेबाजी कोच का पद छोड़ दिया.

सूत्र ने कहा, ‘वास्तविक और तथ्यात्मक कारण यह है कि यूनिस (Younis Khan) ने पीसीबी से आग्रह किया था कि इंग्लैंड दौरे से पहले अनिवार्य रूप से जैविक रूप से सुरक्षित माहौल से उन्हें कुछ दिन बाद जुड़ने की स्वीकृति दी जाए क्योंकि कराची में उन्हें दांत का जटिल उपचार कराना था’.

सूत्र ने कहा, ‘यूनिस इंग्लैंड दौरे से पहले हाई परफोर्मेंस सेंटर में अनुकूलन शिविर में हिस्सा लेने तीन दिन के लिए लाहौर आए थे. लेकिन घोषणा हुई कि सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों को इंग्लैंड रवाना होने से पहले 20 जुलाई से पृथकवास से गुजरना होगा. यूनिस ने आग्रह किया कि पीसीबी उन्हें दांत के उपचार के लिए कराची लौटने और देर से टीम से जुड़ने की स्वीकृति दे’.

अब ये भी बात सामने आ रही है कि यूनिस खान ने तेज गेंदबाज हसन अली (Hasan Ali) से भी बहुत बदतमीजी की थी. दरअसल जब हसन ने आइस बाथ लेने से इनकार कर दिया था तो यूनिस ने गुस्से हसन अली को अपशब्द कह दिए थे. पाकिस्तानी पत्रकार साज सादिक के एक ट्वीट के मुताबिक यूनिस ने कहा, ‘तेरा बाप भी आइस बाथ लेगा.’

Reports also say that Younis Khan said to Hassan Ali "tera Baap bhi Ice Bath le ga" (your father will also take an ice bath) before both men had to be split-up by coaching staff and players #Cricket

