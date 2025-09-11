यूसुफ पठान के हाथ से गई जमीन, गुजरात हाईकोर्ट ने दिया तगड़ा झटका, वर्ल्ड कप विनर पर लगे थे गंभीर आरोप
Advertisement
trendingNow12917205
Hindi Newsक्रिकेट

यूसुफ पठान के हाथ से गई जमीन, गुजरात हाईकोर्ट ने दिया तगड़ा झटका, वर्ल्ड कप विनर पर लगे थे गंभीर आरोप

Yusuf Pathan Gujarat High Court: भारत के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान इन दिनों एक विवाद में फंसे हुए हैं. जमीन के एक मामले में उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. अब उन्हें कोर्ट से भी झटका भी लग गया है. गुजरात हाईकोर्ट ने जमीन से जुड़े मामले में पठान के खिलाफ अपना फैसला दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 11, 2025, 07:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूसुफ पठान के हाथ से गई जमीन, गुजरात हाईकोर्ट ने दिया तगड़ा झटका, वर्ल्ड कप विनर पर लगे थे गंभीर आरोप

Yusuf Pathan Gujarat High Court: भारत के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान इन दिनों एक विवाद में फंसे हुए हैं. जमीन के एक मामले में उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. अब उन्हें कोर्ट से भी झटका भी लग गया है. गुजरात हाईकोर्ट ने जमीन से जुड़े मामले में पठान के खिलाफ अपना फैसला दिया. यह भारत के लिए दो वर्ल्ड कप जीत चुके क्रिकेटर के लिए एक बड़ा झटका है. हाईकोर्ट ने वडोदरा नगर निगम के पक्ष में फैसला दिया है. फैसले के बाद पठान के कब्जे वाले प्लॉट पर वडोदरा नगर निगम का हक होगा.

सामने आई बड़ी जानकारी

पठान 2007 में टी20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं. वडोदरा नगर निगम के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर (लेंड एस्टेट ) सुरेश तुवर ने कहा, ''यूसुफ पठान जिस जमीन पर दावा कर रहे थे, उसे निगम ने अस्वीकार कर दिया था. इसके विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी. उनकी अपील खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम के पक्ष में फैसला दिया है.''

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: वर्ल्ड कप के लिए इस टीम का ऐलान, पहली बार इन प्लेयर्स का सेलेक्शन, RCB दिग्गज को कमान

क्या है पूरा मामला?

पठान पर सरकारी प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगा था. वडोदरा नगर निगम ने पठान को नोटिस जारी किया था. रिपोर्ट के मुताबिक वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पठान को प्लॉट देने का फैसला लिया था. इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने निगम की सिफारिश को रद्द कर दिया था.  इसके बावजूद पठान ने प्लॉट पर कब्जा कर लिया था.उन्होंने जब प्लॉट मांगा था उस वक्त पर डॉ. ज्योति पंड्या मेयर थीं. तब कमिश्नर ने प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा था. उस समय पठान राजनीति का हिस्सा नहीं थे.

ये भी पढ़ें: ENG vs SA: साउथ अफ्रीका पर बारिश की मेहरबानी, 77 गेंदों में ही खत्म हो गया मैच, इंग्लैंड के जख्मों पर छिड़का नमक

सांसद बने हैं पठान

पठान पर वडोदरा के तंदलजा स्थित अपने आवास के बगल वाले प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप है. उन्होंने 2012 में प्लॉट खरीदने की मांग वडोदरा नगर निगम से की थी. निगम ने प्रस्ताव मंजूर करके 2014 में राज्य सरकार के पास भेजा था, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी. 10 साल बाद 2024 में यह विवाद सामने आया था. क्रिकेट से संन्यास के बाद युसूफ पठान ने राजनीति में कदम रखा है. 2024 में उन्होंने पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर संसद पहुंचे थे.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

yusuf pathanGujarat High Court

Trending news

Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
;