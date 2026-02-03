युवराज का गुस्सा, अफरीदी का 'भारत प्रेम' और अब 2026 का महाविवाद, टी20 वर्ल्ड कप के वो पल जिसने सबको हिला दिया

T20 World Cup 2026 Controversy: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत शनिवार (7 फरवरी) को होने वाली है. भारत-श्रीलंका की मेजबानी में 20 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेनी वाली हैं. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुई थी और तब से अब तक 9 संस्करण हुए. इस दौरान कई बड़े विवाद देखने को मिले. युवराज सिंह का एंड्रयू फ्लिंटॉफ से भिड़ंत से लेकर बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बॉयकॉट तक, विवादों की एक लंबी लिस्ट है. हम आपको यहां इस टूर्नामेंट से जुड़े 5 बड़े विवादों के बारे में बता रहे हैं...

1. 2026 बांग्लादेश-पाकिस्तान बॉयकॉट विवाद

2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहलेएक बड़ा संकट तब खड़ा हो गया. बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने ग्रुप मैचों के लिए भारत जाने से मना कर दिया. आईसीसी ने उसके शेड्यूल में बदलाव करने से मना किया तो बांग्लादेश नहीं माना. इसके बाद उसे टूर्नामेंट से बाहर क दिया गया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को मौका दिया गया. यह विवाद यहीं समाप्त नहीं हुआ. बांग्लादेश के प्रति एकजुटता दिखाते हुए पाकिस्तान ने 15 फरवरी, 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले अपने बड़े मुकाबले का बॉयकॉट करने की घोषणा की. इससे आईसीसी की परेशानी बढ़ गई. अब ऐसा होता है तो भारत को वॉकओवर मिल जाएगा और आईसीसी पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध या जुर्माना लगा सकता है.

2. क्विंटन डिकॉक का अजीब विवाद

2021 T20 वर्ल्ड कप के दौरान साउथ अफ्रीका के स्टार क्विंटन डिकॉक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक अहम मैच से नाम वापस ले लिया. क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने सभी खिलाड़ियों को ब्लैक लाइव्स मैटर (BLM) आंदोलन के समर्थन में घुटने टेकने का निर्देश दिया था. डिकॉक ने ऐसा करने से मना कर दिया. उनके इस इनकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम टीम के निर्देशों पर दुनिया भर में बहस छिड़ गई. डिकॉक ने बाद में माफी मांगी और अगले मैचों में इस इशारे में शामिल हुए. उन्होंने बाद में बताया कि उनका रुख "उनके अधिकारों के उल्लंघन" के कारण था, न कि इस मकसद के प्रति समर्थन की कमी के कारण.

3. शाहिद अफरीदी के भारत प्रेम पर विवाद

भारत में 2016 T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी अपने देश में मुश्किल में पड़ गए. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ''हमें यहां (भारत में) पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिलता है.'' इस बयान का मकसद तनाव कम करना था, लेकिन इससे पाकिस्तान में भारी विरोध हुआ. अफरीदी को कानूनी नोटिस मिली और जावेद मियांदाद जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से आलोचना की. अफरीदी पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया गया.

4. एंड्रयू साइमंड्स को भेजा गया घर

ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रभावशाली ऑलराउंडरों में से एक दिवंगत एंड्रयू साइमंड्स का अंतरराष्ट्रीय करियर 2009 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान प्रभावी रूप से खत्म हो गया उन्हें टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही इंग्लैंड से घर भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने कई खराब व्यवहार किए थे. इसमें टीम के शराब पीने के नियमों को तोड़ना शामिल था. यह विवाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके अशांत रिश्ते का आखिरी अध्याय था.

5. युवराज सिंह-एंड्रयू फ्लिंटॉफ की जुबानी जंग

युवराज सिंह ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 6 गेंद पर 6 छक्के मारे और यह क्रिकेट इतिहास के सबसे सुनहरे पलों में शामिल हो गया. हालांकि.इसकी शुरुआत एक गरमा-गरम विवाद से हुई थी. एंड्रयू फ्लिंटॉफ और युवराज में पिच के बीच में ही जबरदस्त कहा-सुनी हुई. कथित तौर पर फ्लिंटॉफ ने युवराज का 'गला काटने' की धमकी दी थी, जिससे भारतीय बल्लेबाज बहुत गुस्सा हो गया. युवराज ने उस गुस्से को अगले ही ओवर में दिखाया और स्टुअर्ट ब्रॉड को एक ओवर में छह छक्के मारे.