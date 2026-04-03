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Hindi Newsक्रिकेटमैं एमएस धोनी और कपिल देव से माफी... युवराज सिंह ने दिल खोलकर बताई अंदर की बात, दुनिया में अचानक मची खलबली

'मैं एमएस धोनी और कपिल देव से माफी...' युवराज सिंह ने दिल खोलकर बताई अंदर की बात, दुनिया में अचानक मची खलबली

युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए 'सुपर हीरो' की तरह हैं. युवराज सिंह के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था. युवराज सिंह ने कैंसर से जूझने के बावजूद भारत को 2011 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 03, 2026, 11:59 AM IST
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'मैं एमएस धोनी और कपिल देव से माफी...' युवराज सिंह ने दिल खोलकर बताई अंदर की बात, दुनिया में अचानक मची खलबली

युवराज सिंह भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए 'सुपर हीरो' की तरह हैं. युवराज सिंह के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था. युवराज सिंह ने कैंसर से जूझने के बावजूद भारत को 2011 वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. चंडीगढ़ में साल 1981 में जन्मे युवराज सिंह ने भारत के लिए 40 टेस्ट, 304 वनडे और 58 टी20 मैच खेले. टेस्ट में युवराज सिंह ने तीन शतकों और 11 अर्धशतकों की मदद से कुल 1900 रन बनाए जबकि वनडे में उन्होंने 14 शतकों और 52 अर्धशतकों की मदद से 8701 रन जुटाए. इसी तरह टी20 मैचों में युवराज सिंह ने कुल 1177 रन बनाए. इसमें 8 अर्धशतक शामिल हैं. युवराज सिंह ने टेस्ट मैचों में 9, वनडे में 111 और टी20 मैचो में 28 विकेट भी लिए हैं.

युवराज सिंह ने दिल खोलकर बताई अंदर की बात

यह वह दौर था जब एमएस धोनी ने बड़े जोश और फुर्ती के साथ टीम की कप्तानी की थी. इससे यह हुआ कि युवराज सिंह को कभी भी लंबे समय के लिए टीम की कप्तानी करने का मौका नहीं मिला. युवराज सिंह का क्रिकेट करियर खत्म होने के बाद उनके पिता योगराज सिंह, इस बात पर काफी मुखर रहे कि युवी को कप्तानी न मिलने में एमएस धोनी की क्या भूमिका थी. Sports Tak के एक पॉडकास्ट में युवराज सिंह ने कहा, 'मैं कपिल देव और एमएस धोनी से माफी मांगना चाहूंगा.' युवराज सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने इस बारे में अपने पिता से बात की है.

पिता की गलती बनी वजह

एक इंटरव्यू में योगराज सिंह ने दावा किया था कि कपिल देव उन कई खिलाड़ियों में से एक थे, जिनके नाम मैच-फिक्सिंग के आरोपों में सामने आए थे. योगराज सिंह ने InsideSport पर कहा था, 'सभी पत्रकारों से पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट में मैच-फिक्सिंग की वह फाइल कहां है, जिसे बंद कर दिया गया था. मैच-फिक्सिंग में कौन-कौन शामिल थे? पहले कपिल देव का नाम आया, फिर अजहरुद्दीन का, और भी कई खिलाड़ियों के नाम आए. उस फाइल को बंद क्यों किया गया और दोबारा क्यों नहीं खोला गया? क्योंकि अगर ऐसा होता, तो कई बड़े दिग्गजों की गर्दनें कटतीं.'

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कपिल देव को गालियां दी

एक अलग इंटरव्यू में योगराज सिंह ने बताया कि एक बार जब कपिल देव कप्तान बने, तो टीम से निकाले जाने के बाद जवाब मांगने के लिए वह बंदूक लेकर उनके घर गए थे. योगराज सिंह ने 'अनफिल्टर्ड बाय समदिश' पर कहा था, 'जब कपिल देव भारत, नॉर्थ जोन और हरियाणा के कप्तान बने, तो उन्होंने बिना किसी वजह के मुझे टीम से निकाल दिया. मेरी पत्नी (युवी की मां) चाहती थी कि मैं कपिल से सवाल पूछूं. मैंने उससे कहा कि मैं उसको सबक सिखाऊंगा. मैंने अपनी बंदूक निकाली और सेक्टर 9 में कपिल देव के घर गया. वह अपनी मां के साथ बाहर आया. मैंने उसे एक दर्जन बार गालियां दीं. मैंने उससे कहा, 'तेरी वजह से मैंने एक दोस्त खो दिया है, और तूने जो किया है, उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी.'

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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