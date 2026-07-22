'हिंसा छोड़ो, शांति से बात करो'...NEET विवाद पर खुलकर बोले युवराज, सरकार और प्रदर्शनकारियों से की यह भावुक अपील

Yuvraj Singh Appeal on CJP Protests: दिल्ली में NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है. 20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प हुई. इसके बाद भी प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर डटे हुए हैं. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार और प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर आपस में बातचीत करें और इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकालें.
युवराज सिंह का मानना है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है और भारत के भविष्य की खातिर दोनों पक्षों को शांतिपूर्वक टेबल पर बैठकर रास्ता निकालना चाहिए.
युवराज सिंह ने देश के हर बच्चे, छात्र, महिला और पुरुष के लिए एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा, 'आप शांति से सीखने, सुरक्षा के साथ आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के अवसर के हकदार हैं. आपकी भलाई ही एक उज्ज्वल भारत की नींव है. आइए हम सब मिलकर देखभाल, अवसर और उम्मीद का माहौल बनाएं. भारत के भविष्य की खातिर हम बातचीत के जरिए एक शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं.'
दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा 20 जुलाई को बुलाए गए 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली थी. प्रदर्शनकारियों और विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने जंतर-मंतर जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया. इस दौरान कम से कम 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं.
वहीं, पुलिस का पक्ष है कि धारा 163 लागू होने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पथराव किया और सरकारी वाहनों व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 10 एफआईआर (FIR) दर्ज की हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर घटना के सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं.
दरअसल, 20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च के दौरान हुए हंगामे के बाद भी छात्र प्रदर्शन पर डटे हुए हैं. जंतर-मंतर पर CJP के समर्थकों की संख्या बढ़ रही है. पुलिस द्वारा जंतर-मंतर पर बने अस्थायी टेंटों और मंच को हटा दिया गया है. इसके बाद भी छात्र और समर्थक डटे हुए हैं. वे NEET पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.
इधर, संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में NEET-UG पेपर लीक मामले पर चर्चा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बवाल कायम है. विपक्ष की लगातार नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित हो रही है. सरकार का कहना है कि वह नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को नई शर्तें नहीं थोपनी चाहिए.