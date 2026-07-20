रोहित-कोहली को बाहर करो या फिर... युवराज की ये सलाह मानेंगे गंभीर-अगरकर? बताया किस बात का है अफसोस

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है. लगातार उठ रहे रिटायरमेंट और टीम में जगह को लेकर सवालों के बीच युवराज ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से अपील की है कि अगर रोहित और विराट आगामी वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं का हिस्सा हैं तो उन्हें अभी से स्पष्ट संदेश दिया जाए. उनका मानना है कि इतने बड़े खिलाड़ियों को असमंजस में रखना सही नहीं है.
हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई थीं. ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि लॉर्ड्स में होने वाले सीरीज के आखिरी मैच के बाद रोहित शर्मा ODI से संन्यास ले लेंगे. हालांकि, बीसीसीआई सचिव ने बाद में इसे खारिज कर दिया.
इसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए युवराज सिंह ने कहा कि टीम प्रबंधन और बोर्ड को दोनों खिलाड़ियों के साथ पारदर्शी रवैया अपनाना चाहिए. पूर्व स्टार ऑलराउंडर ने कहा, "अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली आपके वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा हैं, तो उन्हें अभी से यह बता दीजिए. उन्हें सुरक्षित महसूस कराइए और स्पष्टता दीजिए कि टीम उनके साथ खड़ी है." उनका मानना है कि अनुभवी खिलाड़ियों के लिए मानसिक स्पष्टता उतनी ही जरूरी होती है जितनी युवा खिलाड़ियों के लिए अवसर.
पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने यह भी कहा कि रोहित और विराट ने भारतीय क्रिकेट के लिए जो योगदान दिया है, उसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने वर्षों तक टीम को जीत दिलाई है और बड़े टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया है. ऐसे खिलाड़ियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए.
युवराज ने यह भी कहा कि किसी भी खिलाड़ी के करियर का फैसला उसके प्रदर्शन और फिटनेस के आधार पर होना चाहिए, न कि लगातार चलने वाली अटकलों के आधार पर. उनके अनुसार, बार-बार भविष्य पर सवाल उठाने से खिलाड़ियों पर अनावश्यक दबाव बनता है, जिसका असर उनके प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है. युवराज ने ये भी कहा कि रोहित-कोहली के हालात ठीक ऐसे ही हैं, जैसा कभी उनके साथ भी हुआ था. उन्हें भी टीम मैनेजमेंट की तरफ से स्पष्टता नहीं मिली थी, जिसका उन्हें मलाल है.
इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में पहले दो मैचों में फ्लॉप होने के बाद रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में तहलका मचा दिया. संन्यास की अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने बल्ले से आलोचकों की बोलती बंद कर दी. हिटमैन ने 110 गेंदों पर 138 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 17 चौके और 5 छक्के शामिल हैं. हालांकि, इसके बावजूद टीम इंडिया ये मैच नहीं जीत सकी. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 387 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी. विराट कोहली ने 60 गेंदों पर 74 रन बनाए.