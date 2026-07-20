रोहित-कोहली को बाहर करो या फिर... युवराज की ये सलाह मानेंगे गंभीर-अगरकर? बताया किस बात का है अफसोस

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में पहले दो मैचों में फ्लॉप होने के बाद रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में तहलका मचा दिया. संन्यास की अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने बल्ले से आलोचकों की बोलती बंद कर दी. हिटमैन ने 110 गेंदों पर 138 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 17 चौके और 5 छक्के शामिल हैं. हालांकि, इसके बावजूद टीम इंडिया ये मैच नहीं जीत सकी. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 387 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी. विराट कोहली ने 60 गेंदों पर 74 रन बनाए.