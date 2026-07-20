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रोहित-कोहली को बाहर करो या फिर... युवराज की ये सलाह मानेंगे गंभीर-अगरकर? बताया किस बात का है अफसोस

युवराज सिंह ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है. लगातार उठ रहे रिटायरमेंट और टीम में जगह को लेकर सवालों के बीच युवराज ने BCCI से अपील की है कि अगर रोहित और विराट आगामी वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं का हिस्सा हैं तो उन्हें अभी से स्पष्ट संदेश दिया जाए.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 20, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:21 PM IST
रोहित-कोहली को बाहर करो या फिर... युवराज की ये सलाह मानेंगे गंभीर-अगरकर? बताया किस बात का है अफसोस
Image Credit: रोहित-कोहली को बाहर करो या फिर... युवराज की ये सलाह मानेंगे गंभीर-अगरकर? (BCCI/ICC)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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