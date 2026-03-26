Advertisement
trendingNow13154216
Hindi Newsक्रिकेटरील, पार्टियां और लड़कियों ने किया बर्बाद...अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह के पिता...इस गलती से हैं बेहद नाराज

'रील, पार्टियां और लड़कियों ने किया बर्बाद'...अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह के पिता...इस गलती से हैं बेहद नाराज

Yograj Singh on Abhishek Sharma: आईपीएल 2026 के आगाज़ से पहले अभिषेक शर्मा को जमकर फटकार लगी है. युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने उन्हें निशाने पर लिया है. योगराज सिंह का कहना है कि अभिषेक का ध्यान भटक गया है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 26, 2026, 09:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट (X/BCCI)
फोटो क्रेडिट (X/BCCI)

Yograj Singh on Abhishek Sharma: 28 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 का आगाज़ हो रहा है. इस सीजन में सबकी नज़र अभिषेक शर्मा पर रहने वाली है, जो हाल में खत्म हुए टी20 विश्व कप 2026 में फ्लॉप रहे थे. वह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ओपनिंग करते नज़र आएंगे. नए सीजन के आगाज़ से पहले अभिषेक शर्मा को फटकार लगाई गई है. यह फटकार उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उनके मेंटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने लगाई है.

योगराज सिंह का मानना है कि अभिषेक का ध्यान क्रिकेट से भटक गया है. उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि सिर्फ बड़े शॉट मारना ही क्रिकेट नहीं होता और अभिषेक उसी पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं. योगराज सिंह के मुताबिक इसी भटकाव के चलते वह टी20 विश्व कप 2026 में फ्लॉप रहे.

अभिषेक शर्मा ने हाल में खत्म हुए टी20 विश्व कप 2026 के 8 मैचों में सिर्फ 141 रन बनाए थे. वह पहले तीन मैचों में खाता तक नहीं खोल पाए थे. सुपर-8 में एक 55 रन की पारी और फाइनल में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ फिफ्टी को छोड़ दें तो अभिषेक पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल करते दिखे थे. अभिषेक बड़ी पारियां नहीं खेल सके और खासतौर पर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ फंसते दिखे. ऑफ स्पिन के सामने उनकी परेशानी पूरे टूर्नामेंट में साफ दिखी, इस प्रदर्शन से योगराज सिंह बेहद खफा हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

फोकस और वर्क एथिक पर सवाल उठाए

योगराज सिंह ने एक इंटरव्यू में अभिषेक के प्रदर्शन का आकलन किया और उन्हें जमकर लताड़ लगाई. योगराज सिंह ने अभिषेक के फोकस और वर्क एथिक पर सवाल उठाए और दावा किया है कि मैदान के बाहर की चीजें उनके खराब फॉर्म की बड़ी वजह हैं. योगराज सिंह ने कहा कि 'आप फेल इसलिए होते हैं क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होता है. शुभमन गिल और अभिषेक को क्या हो रहा है? नाकामी तब आती है जब आपका ध्यान कहीं और चला जाता है. यही अभिषेक के साथ हो रहा है. वह लड़का रील्स बनाते हुए घूमता रहता है, यह उसका काम नहीं है. 

रील, पार्टियों और लड़कियों ने किया बर्बाद

योगराज यहां भी नहीं रुके और उन्होंने युवराज के स्तर का जिक्र करते हुए अभिषेक की अनुशासन और मानसिकता पर सवाल उठाए. उनका मानना है कि यह युवा खिलाड़ी अभी अपने मेंटर के स्तर से काफी दूर है. योगराज सिंह ने कहा कि 'उसे युवराज सिंह के करीब पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा, पूरी दुनिया अनुशासन पर चलती है. क्रिकेटरों को भी ऐसे ही काम करना चाहिए. खिलाड़ी कहां गलती कर रहे हैं? पार्टियां, लड़कियां, पैसा, हर समय शूटिंग.' उन्होंने सलाह दी कि खिलाड़ी को रात 9 बजे सो जाना चाहिए, सुबह 5 बजे उठकर ट्रेनिंग करनी चाहिए और रोजाना नेट्स में कम से कम 1000 गेंदें खेलनी चाहिए.

मैं अभिषेक से बहुत नाराज हूं- योगराज सिंह

योगराज सिंह ने अभिषेक के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि वह खुद उन्हें मैसेज कर चेतावनी दे चुके हैं कि खेल को हल्के में न लें. उन्होंने पारी को बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया, न कि सिर्फ बड़े शॉट्स पर निर्भर रहने पर. योगराज सिंह ने बताया, 'मैं उससे (अभिषेक से) बहुत नाराज़ हूं. कई बार मैं उसे मैसेज भेजता हूं कि इस खेल को हल्के में मत लो. वह हमेशा कहता है "जी सर". एक रन, एक डबल रन और एक चौका जैसी चीजें होती हैं. हर बार गेंद को हवा में नहीं मारा जा सकता. लगातार छक्के मारकर दर्शकों का मनोरंजन नहीं किया जा सकता, तुम असफल हो जाओगे.'

ये भी पढ़ें: डेब्यू पर ठोका शतक...अब Team India में वापसी को तरस रहा ये टैलेंटेड खिलाड़ी... IPL 2026 में गर्दा उड़ाने की खाई कसम

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Abhishek Sharma

Trending news

कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
Congress News
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
LIVE: हम केरल की A टीम हैं, BJP है 0 सीट वाली पार्टी- शशि थरूर
ramnavami 2026
LIVE: हम केरल की A टीम हैं, BJP है 0 सीट वाली पार्टी- शशि थरूर
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
cm yogi adityanath news
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
Strait of Hormuz
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
iran
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
Randhir Jaiswal
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
LPG
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
Tamil Nadu Assembly Election 2026
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
जब युद्ध में डगमगाई दुनिया,डटकर खड़ा रहा भारत;26 दिनों में 9 फैसलों से देश बना मजबूत
Middle East war news
जब युद्ध में डगमगाई दुनिया,डटकर खड़ा रहा भारत;26 दिनों में 9 फैसलों से देश बना मजबूत