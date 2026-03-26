'रील, पार्टियां और लड़कियों ने किया बर्बाद'...अभिषेक शर्मा पर भड़के युवराज सिंह के पिता...इस गलती से हैं बेहद नाराज

Yograj Singh on Abhishek Sharma: 28 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 का आगाज़ हो रहा है. इस सीजन में सबकी नज़र अभिषेक शर्मा पर रहने वाली है, जो हाल में खत्म हुए टी20 विश्व कप 2026 में फ्लॉप रहे थे. वह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ओपनिंग करते नज़र आएंगे. नए सीजन के आगाज़ से पहले अभिषेक शर्मा को फटकार लगाई गई है. यह फटकार उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उनके मेंटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने लगाई है.

योगराज सिंह का मानना है कि अभिषेक का ध्यान क्रिकेट से भटक गया है. उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि सिर्फ बड़े शॉट मारना ही क्रिकेट नहीं होता और अभिषेक उसी पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं. योगराज सिंह के मुताबिक इसी भटकाव के चलते वह टी20 विश्व कप 2026 में फ्लॉप रहे.

अभिषेक शर्मा ने हाल में खत्म हुए टी20 विश्व कप 2026 के 8 मैचों में सिर्फ 141 रन बनाए थे. वह पहले तीन मैचों में खाता तक नहीं खोल पाए थे. सुपर-8 में एक 55 रन की पारी और फाइनल में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ फिफ्टी को छोड़ दें तो अभिषेक पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल करते दिखे थे. अभिषेक बड़ी पारियां नहीं खेल सके और खासतौर पर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ फंसते दिखे. ऑफ स्पिन के सामने उनकी परेशानी पूरे टूर्नामेंट में साफ दिखी, इस प्रदर्शन से योगराज सिंह बेहद खफा हैं.

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फोकस और वर्क एथिक पर सवाल उठाए

योगराज सिंह ने एक इंटरव्यू में अभिषेक के प्रदर्शन का आकलन किया और उन्हें जमकर लताड़ लगाई. योगराज सिंह ने अभिषेक के फोकस और वर्क एथिक पर सवाल उठाए और दावा किया है कि मैदान के बाहर की चीजें उनके खराब फॉर्म की बड़ी वजह हैं. योगराज सिंह ने कहा कि 'आप फेल इसलिए होते हैं क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होता है. शुभमन गिल और अभिषेक को क्या हो रहा है? नाकामी तब आती है जब आपका ध्यान कहीं और चला जाता है. यही अभिषेक के साथ हो रहा है. वह लड़का रील्स बनाते हुए घूमता रहता है, यह उसका काम नहीं है.

रील, पार्टियों और लड़कियों ने किया बर्बाद

योगराज यहां भी नहीं रुके और उन्होंने युवराज के स्तर का जिक्र करते हुए अभिषेक की अनुशासन और मानसिकता पर सवाल उठाए. उनका मानना है कि यह युवा खिलाड़ी अभी अपने मेंटर के स्तर से काफी दूर है. योगराज सिंह ने कहा कि 'उसे युवराज सिंह के करीब पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा, पूरी दुनिया अनुशासन पर चलती है. क्रिकेटरों को भी ऐसे ही काम करना चाहिए. खिलाड़ी कहां गलती कर रहे हैं? पार्टियां, लड़कियां, पैसा, हर समय शूटिंग.' उन्होंने सलाह दी कि खिलाड़ी को रात 9 बजे सो जाना चाहिए, सुबह 5 बजे उठकर ट्रेनिंग करनी चाहिए और रोजाना नेट्स में कम से कम 1000 गेंदें खेलनी चाहिए.

मैं अभिषेक से बहुत नाराज हूं- योगराज सिंह

योगराज सिंह ने अभिषेक के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि वह खुद उन्हें मैसेज कर चेतावनी दे चुके हैं कि खेल को हल्के में न लें. उन्होंने पारी को बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया, न कि सिर्फ बड़े शॉट्स पर निर्भर रहने पर. योगराज सिंह ने बताया, 'मैं उससे (अभिषेक से) बहुत नाराज़ हूं. कई बार मैं उसे मैसेज भेजता हूं कि इस खेल को हल्के में मत लो. वह हमेशा कहता है "जी सर". एक रन, एक डबल रन और एक चौका जैसी चीजें होती हैं. हर बार गेंद को हवा में नहीं मारा जा सकता. लगातार छक्के मारकर दर्शकों का मनोरंजन नहीं किया जा सकता, तुम असफल हो जाओगे.'

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