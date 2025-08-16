विस्फोटक बयान से कर दी बोलती बंद, अचानक फूट पड़ा युवराज सिंह के पिता का गुस्सा

युवराज सिंह के पिता और पूर्व भारतीय क्रिकेटर योगराज सिंह ने रोहित शर्मा के आलोचकों पर प्रचंड प्रहार किया है. योगराज सिंह ने रोहित शर्मा से आग्रह किया है कि देश को उनकी जरूरत है और वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में पांच साल और खेलना जारी रखें. योगराज सिंह ने रोहित शर्मा के आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग भारत के वनडे कप्तान की फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है.

रोहित के आलोचकों को युवराज के पिता का करारा जवाब

योगराज सिंह ने बीसीसीआई को सलाह दी है कि वह रोहित शर्मा को हर तरह से फिट रखने पर विचार करें, चाहे इसके लिए उन्हें 'चार लोगों' की जरूरत क्यों न हो और उन्हें रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ाना ही क्यों न पड़े. बता दें कि एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि सेलेक्टर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 वनडे वर्ल्ड कप के प्लान में शामिल होता नहीं देख रहे हैं.

वनडे का महान बल्लेबाज

बता दें कि कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जितवाई थी. भारत ने इसके बाद रोहित शर्मा की लीडरशिप में ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खिताब पर अपना कब्जा जमाया था. टीम इंडिया को वनडे में अभी भी इस महान बल्लेबाज और कप्तान की बेहद जरूरत है. रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 273 वनडे मैचों में 48.77 की औसत से 11168 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा.

45 साल की उम्र तक खेलने का हुनर

योगराज सिंह ने न्यूज18 क्रिकेटनेक्स्ट से कहा, 'रोहित शर्मा के बारे में बहुत से लोग बकवास करते हैं. रोहित शर्मा की बल्लेबाजी एक तरफ और टीम के बाकी खिलाड़ी दूसरी तरफ. एक तरफ उनकी पारी और दूसरी तरफ पूरी दुनिया. यही उनकी क्लास है. आप कह सकते हैं कि रोहित, आपकी हमें पांच साल और जरूरत है यार तो कृपया अपने देश के लिए और ज्यादा खेलो और अपनी फिटनेस वगैरह पर काम करो. उस पर चार आदमी लगाओ, उसे रोज सुबह 10 किलोमीटर दौड़ाओ. अगर वो चाहे तो 45 साल की उम्र तक खेलने का हुनर रखता है.'

रोहित शर्मा को घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए

योगराज सिंह ने आगे कहा, 'मेरा मानना है कि आपको (रोहित शर्मा) घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए. जितना ज्यादा आप खेलेंगे, उतने ही ज्यादा फिट रहोगे. फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? रोहित शर्मा. इसलिए आपको सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात करनी चाहिए जिनके बारे में आप जानते हैं.' अगर आपको उनके खेल और फिटनेस के बारे में बात करनी है, तो ऐसा तभी करें जब आप किसी स्तर पर खेले हों. क्या आपको इस तरह बात करने में शर्म आती है?'

रोहित शर्मा सबसे बड़े मैच विनर बल्लेबाज

रोहित शर्मा ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था और अब वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत की नीली जर्सी पहने नजर आएंगे, जो 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली है. रोहित शर्मा को अनुभव है कि भारत को कैसे वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर ट्रॉफी जितवानी है. इस महान बल्लेबाज का कप्तान और क्रिकेटर के तौर पर वर्ल्ड कप 2027 में खेलना बेहद जरूरी है. रोहित शर्मा अब केवल वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में ही टीम इंडिया का हिस्सा बने हुए हैं. सच तो ये है कि 38 साल की उम्र में भी रोहित शर्मा बड़े मैच विनर बल्लेबाज हैं.