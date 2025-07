'जब जिम्मेदारी आती है तो...', शुभमन ने ठोका शतक तो युवराज का सीना हो गया चौड़ा, सचिन ने तारीफ में पढ़े कसीदे

India vs England 2nd Test: इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम के एजबेस्टन में दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने कमाल कर दिया. एक ने शतक लगाया तो एक ने 87 रनों की बेजोड़ पारी खेली. दोनों युवाओं ने टीम इंडिया को मुश्किलों से बाहर निकालने का काम किया. यशस्वी ने ओपनिंग संभाली तो गिल ने चौथे नंबर पर अपनी धाक जमा ली. गिल ने लगातार दूसरे टेस्ट में शतक लगाकर साबित कर दिया कि उन्हें चौथे नंबर पर उतारना टीम मैनेजमेंट का गलत फैसला नहीं था. इस क्रम पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने लंबे समय तक बल्लेबाजी की है.

सचिन ने जमकर की तारीफ

सचिन तेंदुलकर एजबेस्टन टेस्ट के पहले दिन जायसवाल और गिल के प्रभावशाली बल्लेबाजी प्रदर्शन से बेहद प्रभावित हुए. तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद से ही टोन सेट कर दिया. वह सकारात्मक, निडर और चतुराई से आक्रामक थे. शुभमन गिल हमेशा की तरह शांत, दबाव में धैर्यवान, डिफेंस में मजबूत और पूर्ण नियंत्रण में थे. दोनों की तरफ से शानदार पारियां. बहुत अच्छा खेले, लड़कों.''

.@ybj_19 set the tone from ball one. He was positive, fearless and smartly aggressive.@ShubmanGill was cool as ever, calm under pressure, solid in defence and in total control.

Classy knocks from both. Well played, boys! pic.twitter.com/iyM30pO0Mn

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 2, 2025